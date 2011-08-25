Creare un'applicazione collegata al blog per Android
di Redazione
25/08/2011
Feed.nu è un servizio online che ci permette di di creare un’applicazione per visualizzare le notizie del nostro sito direttamente su Android. Una volta creata abbiamo varie opzioni, possiamo caricarla nell'Android Market, scaricare il file .apk o creare feed di notizie in merito allo sviluppo.
