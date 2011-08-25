Loading...

Creare un'applicazione collegata al blog per Android

25/08/2011

Feed.nu è un servizio online che ci permette di di creare un’applicazione per visualizzare le notizie del nostro sito direttamente su Android. Una volta creata abbiamo varie opzioni, possiamo caricarla nell'Android Market, scaricare il file .apk o creare feed di notizie in merito allo sviluppo.
Un motore di ricerca per pennelli Photoshop

I migliori siti con temi per Wordpress

