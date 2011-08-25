Un motore di ricerca per pennelli Photoshop
di Redazione
25/08/2011
FindBrushes è un motore di ricerca per pennelli da usare con Photoshop, attualmente ne conta oltre 14.000 tutti pronti e gratuiti da scaricare. Per chi lo desidera si possono inviare i propri pennelli per espandere questa grande raccolta. Vediamo come installarli: Estraiamo la cartella nel desktop e copiamo il pennello in c:/adobe/photoshop/predefiniti/pennelli/, apriamo Photoshop e clicchiamo sulla voce del Pennello, in alto a destra vi saranno dei menu a tendina tra cui appare anche la voce pennelli, cliccateci sopra e poi cliccate sul piccolo pallino che appare alla destra del nome. Andate su carica pennelli, poi andate nella cartella dove avete messo i pennelli e doppio click su quello desiderato.
Articolo Precedente
Rimuovere i malware più intenzionati
Articolo Successivo
Creare un'applicazione collegata al blog per Android
Redazione