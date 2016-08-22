BEC, le nuove truffe online che prendono di mira le aziende
di Redazione
22/08/2016
"Il primo allarme è stato diffuso dall’FBI già ad Aprile, ma ora si iniziano a contare i danni e molte aziende stanno iniziando a “leccarsi le ferite”", esordisce così il nuovo post pubblicato sulla pagina Facebook Una vita da social, fanpage ufficiale della Polizia di Stato. Il post mette in guardia su una nuova truffa online che stavolta sta prendendo di mira le aziende tramite il metodo BEC, ovvero Business Email Compromise: "Il funzionamento del “Business Email Compromise” è molto semplice: i truffatori sfruttando fonti pubblicamente disponibili, entrano in possesso delle email amministrative delle aziende che ritengono più appetibili, spesso identificate attraverso la mole di email inviate e ricevute dalla stessa azienda. Attraverso dei semplici virus (all’apparenza privi di effetti collaterali evidenti), infettano uno o più computer dell’azienda in modo da avere accesso agli account email e poter così leggere la corrispondenza e identificare gli indirizzi email dei fornitori usati dall’azienda o di nuovi fornitori. Entrati in possesso di queste informazioni, avviano la creazione di indirizzi email molto simili agli indirizzi identificati (es. [email protected] viene modificato in pagamenti@mario_rossisrl.com)". La Polizia di Stato ha spiegato nel dettaglio come i cyber-criminali riescano a mettere a punto la truffa online: "A questo punto non resta loro che attendere che l’azienda attaccata invii un ordine al fornitore. I truffatori dopo aver intercettato e letto l’email, lasciano che essa arrivi a destinazione così da consentire che l’azienda fornitrice possa rispondere alla richiesta di fornitura con un nuova email contenente la fattura. Questa ultima email però, non arriverà mai a destinazione perché i truffatori provvederanno a bloccarla al fine di poter modificare il file pdf (procedura eseguibile in pochi passaggi) cambiando il conto corrente sul quale effettuare il bonifico per poi inviarla dall’indirizzo simile creato in precedenza.A quel punto un impiegato un po’ distratto, rilevandola proveniente da un fornitore conosciuto oppure da un nuovo fornitore e considerandolo un documento sicuramente attendibile, commette l’errore. L’emissione del bonifico conclude la truffa fino a quando l’azienda fornitrice non comunicherà il mancato pagamento della fattura in oggetto e a quel punto l’azienda dovrà procedere per le strade più convenzionali per provare a recuperare i soldi truffati". Da poco sono stati effettuati i primi arresti: "Di recente è stata sgominata una banda di 30 truffatori, operante dalla Nigeria in tutto il mondo, che è stata a sua volta vittima di un virus iniettato da una azienda di sicurezza informatica – Secure Works – che ha così potuto sorvegliare il loro traffico e dettagliarne reati per un valore di circa 3.000.000 di dollari l’anno". Una vita da social mette in guardia tutte le imprese affinché riescano a proteggersi in tempo dagli attacchi dei pirati informatici: "Alcune accortezze:Controllare con frequenza il pannello di controllo nella sezione filtri e redirect per verificare che non siano state apportate modifiche;Richiedere sempre conferma delle istruzioni di pagamento ai fornitori utilizzando sistemi di comunicazione diversi rispetto alle email;Considerare sempre strane le richieste di pagamento immediato a fronte di ingenti sconti su successivi acquisti;Verificare sempre gli indirizzi email di provenienza per scoprire eventuali piccole variazioni negli stessi e nel caso, comunicarlo a mezzo telefono ad un responsabile dell’azienda fornitrice".
Articolo Precedente
Tim Cook festeggia il quinto anniversario alla guida di Apple
Articolo Successivo
Falla Android, l'80% di utenti a rischio hacker
Redazione