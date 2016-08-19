Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Falla Android, l'80% di utenti a rischio hacker

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La società specializzata in sicurezza informatica, Lookout, ha rilevato una vulnerabilità già nota del sistema operativo Linux che potrebbe colpire l'80% degli utenti di smartphone e tablet Android di Google. Il sistema operativo mobile Android pone le sue fondamenta su un nucleo di codice di Linux e la vulnerabilità si trova in una parte utilizzata in tutte le ultime versioni del software di BigG, ovvero dalla versione 4.4 KitKat e successive, come spiegato dagli stessi ricercatori. Anche la versione di Android 7.0 Nougat, ancora non rilasciata in larga scala e in fase di anteprima per gli sviluppatori, è a rischio. Tramite questa falla i pirati informatici riuscirebbero a violare la navigazione online degli utenti, spiando il traffico internet non criptato. Tuttavia è un tipo di vulnerabilità che difficilmente può essere utilizzata per compiere attacchi hacker di massa, anche se si dimostra molto pericolosa per cyber-aggressioni mirate, come specificato dalla stessa Lookout. Sono quindi circa 1,4 miliardi i dispositivi potenzialmente esposti. Il colosso di Mountain View ha già fatto sapere di essere all'opera per trovare una soluzione quanto prima. Difatti, BigG ha dichiarato al sito Ars Technica che i suoi ingegneri sono al lavoro per "prendere misure appropriate", specificando inoltre che il reale pericolo per tutti gli utenti Android  è "moderato" e non grave come in altri casi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

BEC, le nuove truffe online che prendono di mira le aziende

Articolo Successivo

Paraplegia, riabilitazione tramite Avatar

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Arriva il primo server sulla Luna, ecco l'idea

Arriva il primo server sulla Luna, ecco l'idea

25/05/2022

Diverse app rimosse da Play Store per trojan bancari

Diverse app rimosse da Play Store per trojan bancari

16/03/2021

Backdoor, un modo per compromettere la nostra sicurezza informatica

Backdoor, un modo per compromettere la nostra sicurezza informatica

16/02/2020