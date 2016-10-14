Home Smartphone e Tablet Asus, arriva il nuovissimo Zenfone 3

di Redazione 14/10/2016

Arriva il nuovissimo Asus Zenfone 3. Il corpo è in vetro e metallo, e quindi esteticamente più bello, che come inizio non è male. C'è voluto un po' di tempo ma Asus ha salito la scala dell'arduo mercato degli smartphone conquistandosi una posizione di un certo rilievo. Zenfone 3 è un ottimo compromesso fra prezzo, qualità e funzioni. Visto da una certa distanza assomiglia a un iPhone, il che tutto sommato vuol dire semplicemente che Asus si è conformata a uno stile moderno che molti altri brand hanno fatto propri. Nel bordo inferiore dello smartphone c'è una porta USB-C. Sul bordo sinistro c'è solo la fessura per la micro Sim e la micro SD. Nel vano della Micro SD, c'è pure posto per una nano SIM, rendendo il cellulare un Dual SIM. Sul boro destro c'è il volume e l'accensione, sul lato superiore invece c'è il jack per l'audio da 3.5 mm. Il device monta un ottimo Qualcomm Snapdragon 625 a 2 Ghz con una memoria Ram da 4 GB. Per l'archiviazione ci sono 64 GB. Per la connettività, abbiamo LTE, Wi-Fi Ac, Bluetooth 4.0, Gps. Lo schermo è da 5.2 pollici Full HD. La telecamera posteriore è da 16 Mpx, mentre quella anteriore da 8 Mpx. Costa poco più di 300 euro.

