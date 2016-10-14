Home Social Network Facebook, i droni di Zuckerberg in arrivo sulla Silicon Valley

Facebook, i droni di Zuckerberg in arrivo sulla Silicon Valley

di Redazione 14/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mark Zuckerberg, guru di Facebook e i droni sulla Silicon Valley. Arrivano i droni di Facebook sulla Silicon Valley per un test. Almeno è quello che ha intenzione di fare Zuckerberg, che non sta fermo un attimo. Adesso ci mancavano i droni. Pare che voleranno su Menlo Park per testare la tecnologia senza fili, al fine di portare internet in zone remote, dove non ci sono altre possibilità di far arrivare la linea, nemmeno col satellite. Questi droni di grandi dimensioni si chiamano Aquila. Il famoso sito Business insider riferisce queste notizie, dal momento che Facebook ha chiesto le autorizzazioni per fare volare i piccoli velivoli, alle competenti autorità statunitensi. Nella richiesta di autorizzazione si chiede di utilizzare la banda di 2,4 Ghz fra ottobre e aprile del prossimo anno, per provare “nuove applicazioni e apparecchiature di comunicazione in volo controllato a bassa quota”. Si comincerà con brevi voli di piccoli droni a bassa quota, per poi testare i veri e propri velivoli Aquila, che voleranno a 18 chilometri di altezza e fruiranno di un'autonomia di circa tre mesi, avvalendosi della tecnologia a energia solare. Gli Aquila saranno talmente grandi da avere un'apertura alare superiore a quella di un Boeing 737.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp