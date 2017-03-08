Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Apple Pay arriva nel nostro paese, ecco cosa offre

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dopo una lunga e snervante attesa, il tanto chiaccherato sistema di pagamento Apple Pay per fare acquisti in negozi fisici, online e nelle app è uffiicalmente pronto a conquistare il cuore degli italiani. Lo si capisce dalla versione italiana del sito di Apple, dove ora è visibile una pagina dedicata al servizio che viene definitivo con una semplice parola: in arrivo. Nella sezione delle carte di credito e di debitto supportate i nomi che appaiono per il momento sono Mastercard e Visa, cui vanno ad aggiungersi le carte delle banche Unicredit, Boon e Carrefour Banca. Il sistema di pagamento della Mela Morsicata, che funziona se si avvicina il melafonino o l'orologio da polso Apple Watch alle casse dei rispettivi negozi equipaggiati di Pos con tanto di tecnologia senza fili NFC, è stato lanciato da Apple nel 2014 sul territorio americano. Ora come ora è attivo nelle seguenti località:
  • Nuova Zelanda;
  • Australia;
  • Canada;
  • Cina;
  • Hong Kong;
  • Russia;
  • Giappone;
  • Singapore;
Sul territorio Europeo è presente in UK, Svizzera, Spagna, Francia e, da qualche ora, sul territorio Irlandese. Oltre che nel nostro paese, l'Apple Pay è atteso a breve anche in Germania. Cosa ne dite di questo sistema di pagamento di Apple? Il box dei commenti è a vostra disposizione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Social network, sono la valvola di sfogo?

Articolo Successivo

Texas Hold'em: intelligenza artificiale uno, uomo zero

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022