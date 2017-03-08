Apple Pay arriva nel nostro paese, ecco cosa offre
di Redazione
08/03/2017
Dopo una lunga e snervante attesa, il tanto chiaccherato sistema di pagamento Apple Pay per fare acquisti in negozi fisici, online e nelle app è uffiicalmente pronto a conquistare il cuore degli italiani. Lo si capisce dalla versione italiana del sito di Apple, dove ora è visibile una pagina dedicata al servizio che viene definitivo con una semplice parola: in arrivo. Nella sezione delle carte di credito e di debitto supportate i nomi che appaiono per il momento sono Mastercard e Visa, cui vanno ad aggiungersi le carte delle banche Unicredit, Boon e Carrefour Banca. Il sistema di pagamento della Mela Morsicata, che funziona se si avvicina il melafonino o l'orologio da polso Apple Watch alle casse dei rispettivi negozi equipaggiati di Pos con tanto di tecnologia senza fili NFC, è stato lanciato da Apple nel 2014 sul territorio americano. Ora come ora è attivo nelle seguenti località:
- Nuova Zelanda;
- Australia;
- Canada;
- Cina;
- Hong Kong;
- Russia;
- Giappone;
- Singapore;
