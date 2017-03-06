Home Ultime dal web Texas Hold'em: intelligenza artificiale uno, uomo zero

di Redazione 06/03/2017

Texas Hold'em: intelligenza artificiale uno, uomo zero. Avevamo cominciato tanti anni fa con gli scacchi, quando, nonostante si fossero elaborati programmi sufficientemente avanzati, la macchina non riusciva quasi mai a battere l'uomo, specialmente i migliori giocatori. I quali ultimi avevano sempre quel pizzico di spunto in più, quell'intelligenza appunto, che consentiva di battere la macchina, ben programmata, ma mai furba. Ma gli anni passano: gli uomini restano intelligenti e anche furbi; e diventano furbe pure le macchine Così abbiamo assistito all'intelligenza artificiale che ha imparato a battere quasi sistematicamente l'uomo nel gioco degli scacchi; ma ultimamente anche nel Go, nel Poker classico e nel Texas Hold'em, la variante più elaborata del poker. Tutto questo è possibile col programma Deep Stack, in grado di prendere decisioni complesse in un battibaleno, anche su materie delicate, come la medicina e la difesa. DeepStack inserisce qualcosa in più che lo fa assomigliare terribilmente all'intelligenza umana, una sorta di intuizione. Il programma è stato analizzato e descritto dalla famosa rivista scientifica internazionale Science. In una serie di partite giocate lo scorso dicembre, DeepStack è riuscito a sconfiggere 10 professionisti su 11, dopo 3.000 partite giocate nell'arco di 4 settimane, ragionando in maniera quasi perfetta. Quasi.

