Apple Music ricompensa i creatori di contenuti musicali

Apple ha sviluppato uno strumento che consentirà ad Apple Music di identificare e compensare correttamente tutti i creatori di brani musicali.

Apple Music ha annunciato il suo ultimo aggiornamento. Un miglioramento che senza dubbio renderà felici soprattutto i creatori di contenuti. Secondo l'annuncio dell'azienda, ora grazie ad una tecnologia simile a Shazam, identificherà i mix creati dai dj per restituire i soldi a tutti i creatori che hanno partecipato al processo.

Secondo l'annuncio della società, Apple ha raggiunto un accordo con diversi membri dell'industria musicale, tra cui etichette indipendenti, per trovare un modo per compensare il reddito in streaming di DJ, studi e altri artisti che appaiono nel mix e che detengono il diritto di riscuotere royalties.

In questo lancio, la società americana ha dichiarato che Apple Music è la prima piattaforma che offre mix continui in cui è previsto un compenso equo per gli artisti i cui brani sono inclusi nei mix e per l'artista che li realizza. Un passo abbastanza significativo per quello che verrà nei problemi di produzione musicale.

Va notato che Apple pubblicherà solo mix DJ in cui è stato identificato il 70% della musica utilizzata in totale.

foto@Flickr