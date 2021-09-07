Apple iPhone 13 supererà le aspettative

Apple dovrebbe tenere una conferenza stampa la prossima settimana per annunciare la linea di smartphone iPhone 13 parallelamente ad altri prodotti.

In precedenza è stato riferito che, oltre alla serie iPhone 13, Apple rilascerà vari nuovi prodotti questo autunno, come AirPods 3, Apple Watch Series 7, iPad mini 6 e il nuovo MacBook Pro. Secondo alcune fonti, non tutti questi prodotti appariranno al lancio di iPhone 13.

Secondo Macworld, Apple presenterà i suoi prodotti in tre importanti conferenze stampa di lancio a settembre, ottobre e novembre. Insieme all'iPhone 13 ci saranno le cuffie AirPods 3 e gli smartwatch Apple Watch Series 7.

Ad ottobre, Apple farà il suo debutto con una serie di nuovi prodotti iPad, tra cui l'iPad 9, l'iPad mini 6 e l'Apple Pencil 3. Vale la pena notare che l'iPad mini 6 sarà un prodotto chiave questa volta.

Apple dovrebbe rilasciare la prossima generazione di MacBook Pro a novembre, che sarà disponibile con schermi da 14 e 16 pollici. Verrà presentato anche un nuovo Mac mini. Tutti questi computer saranno costruiti sulla base del sistema a chip singolo Apple M1X di propria progettazione.

Per quanto riguarda l'iPhone 13, secondo indiscrezioni, l'annuncio avverrà il 14 settembre e l'invito alla presentazione dovrebbe essere pubblicato in questi giorni.