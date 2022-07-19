Apple avvisa: Non caricate tutto l'iPhone

Apple afferma che la batteria dell'iPhone non dovrebbe essere caricata al 100 percento, ecco perché.

Uno degli argomenti più curiosi per gli smartphone da anni è la capacità di ricarica della batteria. Di recente, le batterie agli ioni di litio sono generalmente preferite nei dispositivi mobili, e quindi si dice che il dispositivo non debba essere caricato al 100 percento. Il post della guida di Apple ha rivelato importanti informazioni sulle batterie dell'iPhone.

Apple utilizza batterie agli ioni di litio negli iPhone. Sebbene sia piuttosto innovativo in termini di prestazioni e durata, non va ignorato che gli ioni di litio si consumano leggermente ad ogni carica. Pertanto, dovresti controllare lo stato della batteria dell'iPhone. Per questo, devi andare su Impostazioni > Batteria > Stato batteria, come spiega il portale ShiftDelete.net.

È possibile aumentare la durata della batteria grazie alla funzione di carica della batteria migliorata offerta da Apple a partire da iOS 13. Questa funzione, che rallenta il tasso di invecchiamento della batteria dell'iPhone e interrompe la ricarica dopo aver raggiunto l'80 percento, misura anche la routine di ricarica quotidiana.

Il gigante della tecnologia afferma che caricare la batteria fino all'80% sarà efficace per prolungarne la durata. Ma se vuoi che sia completamente carico con Carica batteria migliorata, puoi scegliere "Ricarica ora" dalla notifica nella schermata di blocco.

Oltre ai vantaggi del software, Apple ha anche fornito alcuni suggerimenti sulla temperatura. Affermando che il clima estremamente caldo o freddo può ridurre la durata della batteria dell'iPhone, Apple afferma che le prestazioni ideali saranno comprese tra 16°C e 22°C .

È inoltre possibile attivare la modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria . Questa funzione, che riduce automaticamente la luminosità dello schermo e chiude le applicazioni in esecuzione in background, prolunga il funzionamento dell'iPhone.