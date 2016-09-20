Action cam HERO GoPro e pronto il nuovo drone Karma
di Redazione
20/09/2016
GoPro presenta la nuova gamma di action cam HERO alla quale affianca drone Karma. E’ di poche ore fa l’annuncio ufficiale: “GoPro aggiorna la propria gamma di action cam Hero presentando le soluzioni della famiglia 5, evoluzioni di quanto offerto fino a oggi. Sono ora solo tre le action cam Hero proposte, ma a queste si affianca il drone Karma che abbina uno zaino per il trasporto a una gimbal utilizzabile anche a mano libera in abbinamento alle videogamere Gopro”. Ovviamente con il drone Karma GoPro allarga molto il suo raggio di attività. Le tre action camera comprendono: GoPro Hero5 Black che unisce le caratteristiche tecniche dei modelli Hero4 Black e Hero4 Silver implementando nuove funzionalità del tutto inedite per GoPro Hero. Si possono di registrare video a risoluzione 4K sino a 30 frames il secondo, in abbinamento a pannello posteriore di tipo touchscreen da 2 pollici di diagonale tramite il quale è possibile gestire le principali funzioni della action camera. GoPro certifica Hero5 Black funziona sino a 10 metri di profondità e permette di scattare fotografie sino a 12 Mpixel, fornendo all'utente anche il file in formato RAW. Hero5 Black in Italia arriverà il 2 ottobre al costo di 429,99 euro. GoPro Hero5 Session è simile alla Hero4 Session. Aspetto e misure sono identici ma all’interno le differenze sono tante. Non c’è il display touchscreen nella parte posteriore e può scattare immagini alla risoluzione di 10 Mpixel, contro i 12 Mpixel del modello Hero5 Black; mancano il supporto agli scatti fotografici in formato RAW e il GPS integrato. GoPro Hero5 Session sarà in vendita in Italia dal 2 ottobre, al prezzo di 329,99 euro. La terza action camera ha le caratteristiche della Session presentata da GoPro circa un anno fa, solo con un sistema di microfoni più sofisticato. Il costo è di 299, 99 euro. A queste action cam si aggiunge il drone Karma venduto con lo zaino per il trasporto, all'interno del quale si trova un gimbal a 3 assi che può essere anche staccato dal drone e utilizzato a mano libera o collegato a uno dei sistemi di fissaggio sviluppati da GoPro.
