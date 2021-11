A cosa serve il nuovo pulsante su Windows 11

L’azienda Microsoft ha lavorato per implementare più versioni e aggiornamenti per Windows 11 e recentemente ha rilasciato la sua ultima versione 22499 di Windows 11 Insider Preview Build tramite il canale Dev.

Non solo, ma l’azienda di Bill Gates ha creato nuove immagini ISO della sua ultima anteprima di Windows 11 Insider per un’installazione pulita e il design include più funzionalità e correzioni.

Queste correzioni sono relative alla pagina di supporto del rilascio, gli utenti del sistema operativo avranno la possibilità di condividere i contenuti direttamente sul proprio schermo tramite la barra delle applicazioni e possono anche vedere le opzioni per interrompere la condivisione e scegliere una nuova finestra passando con il mouse sulle applicazioni in barra,

Gli utenti possono vedere il pulsante Condivisione schermo quando passano il mouse sulle app in esecuzione sulla barra delle applicazioni.

Inoltre quando chiamano attraverso la piattaforma di comunicazione, gli utenti possono vedere un pulsante di condivisione dello schermo quando passano con il mouse sulle app in esecuzione sulla barra delle applicazioni.



Se la società ha lavorato per limitare questa funzionalità solo a Microsoft Teams, come per altre piattaforme come Zoom che possono creare funzionalità nelle sue applicazioni.

Secondo la società, questa funzionalità sarà disponibile solo per un sottoinsieme di Windows Insider dopo l’installazione di Microsoft Teams, sia per lavoro che per studio, il che conferma che non tutti saranno in grado di vedere questa funzionalità contemporaneamente alle chiamate di Teams.

Microsoft aveva rilasciato all’inizio di questa settimana un nuovo aggiornamento con il nome KB5007215, per Windows 11, per risolvere di tre volte il problema dell’aumento della latenza della cache, misurata o funzionale su alcuni processori AMD.

Mentre la società ha anche mirato, con il suo nuovo aggiornamento, a risolvere il mancato caricamento di diverse funzionalità come la tastiera touch, lo strumento di cattura e il pannello emoji, e queste questioni possono essere facilmente risolte installando il nuovo aggiornamento.

fonte@sayidaty