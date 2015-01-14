Migliori modelli smartphone di lusso

In tempi di crisi difficilmente penseremmo mai di comprare un prodotto di lusso, eppure le più note aziende legate al lusso spesso e volentieri si cimentano in collaborazioni bizzarre con colossi tecnologici per uscire fuori dal cilindro magico prodotti di super lusso ideati per pochi eletti sul pianeta. In questo caso parliamo di smartphone ed elencheremo 5 modelli di smartphone di lusso ideati per realizzare prodotti tecnologici all’avanguardia che siano al tempo stesso super fashion e alla moda, ma solo per pochi. Tenetevi pronti a non far cadere la mascella a terra perché se pensate che spendere 600 euro per un cellulare sia troppo, non avete ancora visto nulla. Falcon SuperNova iPhone 6 Rosegold Pink Diamond Si tratta di un normalissimo iPhone 6 dalle caratteristiche estetiche piuttosto uniche ma soprattutto costose. Il suo prezzo? Il prezzo oscilla tra 2 milioni di dollari e 48,5 milioni di dollari in base al modello scelto. Il più costoso possiede un grosso diamante rosa sul retro. L’azienda che si occupa della personalizzazione degli iPhone è la Falcon Luxury ideata appositamente per questo tipo di lavori. Gresso Regal R1 La Gresso ha realizzato due collezioni di iPhone personalizzate: Regal e Radical. I prezzi dei due modelli sono ben più economici del precedente Falcon Supernova e in effetti parliamo di “soli” 2.000 dollari e 3.000 dollari in base al modello. Perché un costo così elevato? La causa sta nella realizzazione in un case completamente in titanio solido rinforzato. A prova di bomba! Savelli-Gemfields Emerald Night La Savelli nasce da una semplice idea a New York: costruire smartphone con tecnologia moderna, sistema Android e rifiniture di lusso ideali per una donna sempre in e mai out. Parliamo di smartphone Android incastonati con diamanti, zaffiri e smeraldi ed altre rifiniture di lusso come la pelle di iguana. Uno dei modelli più costosi è Emerald Night. Il costo è di 250 mila dollari realizzato in oro 18 carati e 400 smeraldi rosa. 88 Tauri Anche Lamborghini si è cimentata in un prodotto unico ed inimitabile, parliamo del Lamborghini 88 Tauri. Prezzo di vendita? Appena 6.000 $. I colori disponibili per la pelle che riveste questo oggetto di lusso sono: marrone, nero, rosso, arancio e blu. Poi a definire il tutto ci penseranno dettagli in acciaio. L’hardware del cellulare non è niente male: display 5 pollici in Full HD, 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Sul retro è installata una fotocamera di ben 20 Megapixel. BlackBerry Porsche P'9983 Solo 1.400 sterline per (essenzialmente) un rivestimento esterno del BlackBerry Q10 per farvi diventare veri professionisti del potere. Il primo smartphone disegnato dal reparto di design Lamborghini risale comunque al 2007 con un modello chiamato P’9981.

Sirin Solarin, Android di lusso e sicuro

Per questo modello, che viene definito il più sicuro di tutti, bisogna sborsare ben 14.962 euro e avrete non solo uno dei dispositivi mobile android più costosi al mondo, ma anche il più sicuro grazie alle chiamate e messaggi criptati con standard militare AES 256bit.