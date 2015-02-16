Come scegliere un Drone
di Redazione
16/02/2015
Come si sceglie un drone? Sono diverse le caratteristiche che devono essere prese in considerazione nel momento in cui si deve effettuare la scelta, ed ognuna di esse deve essere presa in considerazione, in maniera tale che non si commettano degli errori dei quali poi ci si potrebbe pentire.
Il peso della telecamera e la forza del droneOgni drone possiede una telecamera, che permette di poter effettuare le migliori riprese possibili, e che permette agli utenti di poter visualizzare poi il filmato nei vari dispositivi in suo possesso. Ma quello che conta principalmente non è la telecamera in sé stessa, ma il rapporto con la forza del drone ed il suo peso. Questo significa che, per ogni drone esiste la sua fotocamera, e che questa potrà essere montata perfettamente in essa. Il drone infatti viene progettato in base al peso della telecamera: la sua forza e potenza dunque dipendono da questo dato, in quanto il mezzo deve essere in grado di sollevarsi in volo senza alcuna difficoltà, e non deve essere instabile a causa della sua videocamera. Pertanto, prima di scegliere il drone, bisogna verificare se questo è progettato per quel tipo di videocamera: ad esempio, per una camera professionale, il drone deve essere in grado di sollevare due chili di peso. Controllando questo parametro si sarà sicuri del fatto che la scelta del drone risulta essere veramente corretta.
Il numero dei motoriQuadricotteri, ottocotteri ed esacotteri indicano esattamente il numero di motori che sono presenti nel modello di drone che si sta osservando. Ma cosa cambia col numero di motori? Innanzitutto, un drone con un numero maggiore di motori sarà molto più potente, e potrà godere di una stabilità maggiore. Inoltre, un ottacottero sarà in grado di sollevare una camera molto più pesante: quindi, quando si deve scegliere il drone, bisogna non solo pensare al raggiungere un livello di potenza elevato, ma bisogna anche prendere in considerazione la propria camera. Anche in questo caso dunque si torna a parlare di rapporto peso potenza drone, seppur ci sia pure l'aggiunta della potenza che potrà raggiungere lo stesso drone.
Autonomia di voloL'autonomia di volo deve essere presa assolutamente in considerazione: ogni drone infatti, a seconda della batteria, è in grado di restare in volo per un lasso di tempo medio o breve. Generalmente si parla di circa venti minuti, ma non tutti i droni sono uguali: pertanto, nel momento in cui si deve fare l'acquisto, bisogna sempre conoscere la durata dell'autonomia del drone, in maniera tale che questo non si scarichi nel momento in cui si stanno effettuando delle riprese, o comunque quando questo viene utilizzato durante una semplice esercitazione.
Resistenza delle componentiDa non scordarsi nemmeno del materiale che compone il drone: se si vuole un drone che sia resistente, allora bisognerà cercare quello realizzato con dei materiali che siano leggeri ma che allo stesso tempo siano resistenti ad eventuali urti. In particolar modo, alluminio e carbonio sono i materiali migliori per quanto riguarda il corpo del drone, in quanto sono molto leggeri e riescono ad assorbire una quantità media di danni, sia volontari che involontari. Ovviamente, bisogna anche documentarsi se vi sono dei centri per i pezzi di ricambio: sarebbe inutile scegliere un drone il quale, una volta danneggiato, non possa essere riparato. Pertanto è bene ricordarsi che, per qualsiasi evenienza, è sempre bene sapere se vi sono dei centri assistenza che permettono all'utilizzatore di poter trovare i vari pezzi di ricambio per il proprio drone.
Il tipo di pilotaggioInfine, quando ci si chiede come bisogna scegliere un drone, una caratteristica che deve essere presa in considerazione riguarda anche il tipo di pilotaggio. Esistono due tipi di drone: quelli automatici e quelli con pilota. Il primo tipo ovviamente volerà in maniera autonoma, una volta che viene azionato, e l'utente potrà solo ed esclusivamente regolare l'angolazione della camera ed il tipo di ripresa. I droni con pilota sono invece molto più professionali: con questi droni infatti non solo sarà possibile poter scegliere il tipo di angolazione della ripresa, ma si dovrà anche pilotare il mezzo, dato che ci saranno due comandi separati che permettono di accedere a queste funzioni. Ecco dunque le caratteristiche che devono essere prese in considerazione nel momento in cui si decide di acquistare un drone per lavoro o semplicemente per effettuare riprese o ancora per svago. Vuoi acquistare un drone online al miglior prezzo? : allora ti aspettiamo su www.bestdrone.technology il store online n.1 in Italia per l’acquisto di un drone!
Articolo Precedente
Scatole di cartone: un alleato insospettatamente forte per gli acquisti
Articolo Successivo
Migliori modelli smartphone di lusso
Redazione