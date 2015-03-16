Scatole di cartone: un alleato insospettatamente forte per gli acquisti

Questo post non intende scoprire un nuovo eroe con superpoteri chiamato Scatola di Cartone. Il nome non è troppo commerciale e non credo che arrivi a trionfare in un mercato inondato di buoni brands quali Wonderwoman, Thor, Hulk…

Scherzi a parte, quello che è certo è che se hai una trattativa puoi arrivare ad apprezzare realmente tutto quello che una (semplice) scatola di cartone può fare per lei. Perché non stiamo parlando di scatole di cartone che usiamo quotidianamente, di quelle piegabili per impacchettare oggetti durante il cambio di stagione. Sto parlando di scatole piccole o un po’ più grandi, di scatole personalizzabili, di scatole alla quale puoi applicare un tuo sigillo per rafforzare la tua immagine, di scatole dei più svariati tipi che si vanno ad adattare bene a tutti i tipi di prodotto.

E che sempre avranno un disegno fantastico, da dei colori più classici come il marrone (anche se ciò che è realmente interessante è il disegno) a scatole che si lasciano corteggiare da colori azzurro metallizzato o dorato. In questo senso non troverai nessun miglior compagno di viaggio, né una maggiore fonte di ispirazione che negozi come Self Packaging. Son dotati di un catalogo di prodotti realmente belli e che sono totalmente adeguati per gli acquisti. Qui hai una piccola mostra.

La questione è che son già diversi settori che si son resi conto del potenziale che ha avvolgere un prodotto come vuole il cliente e fidelizzarlo. Non è lo stesso che un fioraio venda una rosa a un cliente o che la venda e la consegni in un involucro di cartone particolarmente disegnato e costruito per contenere fiori. Il valore aggiunto è enorme ed il fioraio probabilmente vince attraverso il vantaggio competitivo. Perché il cliente, se un altro giorno avrà bisogno di comprare una rosa, sicuramente preferirà andare dal fioraio dove i fiori si vendano in un involucro che gli fa sembrare più belli rispetto ad andare da un fioraio qual

unque che non cura molto i dettagli.