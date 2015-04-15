Sky senza parabola? Si può

Sky va oltre la parabola. Con la massima flessibilità ed a costi contenuti, con Sky Online è possibile avere un assaggio della programmazione di Sky in qualsiasi momento, senza vincoli, con una semplice connessione internet, pagando un mese alla volta o anche solo evento per evento. Per informazioni più specifiche vi invitiamo a contattare il numero dell’assistenza clienti di Sky per parlare con un operatore, il numero da contattare è rinvenibile direttamente sul sito della tv satellitare , ma in caso di bisogno potete trovarlo tramite questo trovanumeri. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 22:30. Sky Online è un servizio pensato per chi desidera vedere i programmi Sky ma preferisce evitare di installare la parabola. Sky Online offre le ultime novità del cinema, le serie televisive più famose ed i grandi eventi di Sky Sport. Come accennato, avrete la possibilità di acquistare singolarmente gli eventi sportivi che vi interessano, senza alcun vincolo contrattuale. Il servizio è visibile su alcuni dei dispositivi connessi a internet più diffusi sul mercato, come iPad ed i principali tablet Samsung, Pc o Mac, Smart Tv Samsung e console Sony Playstation 3 e 4. Se avete deciso che Sky Online è il servizio che fa per voi, per prima cosa andate su Sky Online e cliccate “Accedi/ Registrati”. Ricordiamo che è possibile effettuare la registrazione da Pc o Mac, ma al momento non è possibile farlo tramite smartphone. Una volta entrati nella pagina, per procedere con la registrazione occorre scegliere una delle opzioni a pagamento. Potete optare per un periodo di prova della durata di 7 giorni, al costo di €1, o scegliere di acquistare un pacchetto specifico. Vi verranno chiesti i dati personali per l’iscrizione, dopodiché dovrete scegliere il metodo di pagamento ed attendere l’e-mail di conferma. Avete 72 ore di tempo per confermare l’attivazione verificando i dati ricevuti nell’e-mail.