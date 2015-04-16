Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Case per pc, quali sono gli aspetti cui fare attenzione?

Redazione Avatar

di Redazione

16/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Fino a qualche anno fa, la scelta di un case per un nuovo computer era semplice, perché limitata: oggi, invece, si tratta di una delle decisioni più importanti da prendere nel processo di assemblaggio. È giunto il momento di assemblare un nuovo PC, e sicuramente c’è già un orientamento di massima per le componenti principali dell’hardware: c’è però un aspetto da non sottovalutare, e cioè il case, lo scheletro che andrà a contenere tutti gli altri pezzi.

Case per pc

La prima cosa da considerare quando si seleziona un case sono le dimensioni, anche quelli della stanza che ospiterà il pc: se infatti ci troviamo in un ambiente stretto, meglio puntare sui cosiddetti “minitower”, oppure su un case orizzontale, per riporre il computer sotto al monitor e ottimizzare meglio lo spazio disponibile; se invece questo non è un fattore problematico, meglio una tower tradizionale, che fornirà un migliore raffreddamento e più spazio per gli aggiornamenti successivi.

Una volta stabilito quale soluzione si adatti alle proprie esigenze, bisogna passare ad analizzare la scheda madre: il rischio, purtroppo comune nei neofiti, è di acquistare un ottimo e costoso prodotto che però non è compatibile con il case scelto (in particolare per le Mini Tower).

Gli altri aspetti da valutare dipendono sempre dall’utilizzo che si intende fare del computer: la quantità di ingressi usb, unità per dischi, alloggiamenti per dischi rigidi varia da caso a caso (o da case a case, per l’esattezza). Meno problematica la scelta dei materiali, perché i più comuni prodotti di solito sono realizzati in acciaio (poco costoso e robusto), alluminio (che resiste meglio al calore e assicura una più lunga durata delle componenti interne) e acrilico.

Ultimo, ma non tale, l’alimentatore: la maggior parte dei case è dotata di un impianto pre-installato, dalla la potenza ovviamente adeguata in base alle dimensioni e la capacità della struttura, ma se abbiamo necessità di installare componenti di apparecchiature non standard, come ad esempio una scheda grafica ad alte prestazioni, è meglio orientarsi per un doppio sistema di controllo. Dove trovare i case, allora? Questa è la parte più semplice: cliccando sulla sezione specifica del sito www.yupp.it si troveranno tutti i principali modelli in commercio, acquistabili con pochi clic del mouse.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La startup tecnologica FarmaciaRisponde.it sarà al Cosmofarma 2015

Articolo Successivo

Sky senza parabola? Si può

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

Come organizzare un evento, consigli pratici per una riuscita perfetta

19/09/2025

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Il boom di editor grafici di foto e video

Il boom di editor grafici di foto e video

04/05/2023