La startup tecnologica FarmaciaRisponde.it sarà al Cosmofarma 2015

Cosmofarma è un evento di capitale importanza per tutte quelle startup che operano nel settore dell’innovazione nel campo della farmaceutica e della health and beauty care. Stiamo parlando, infatti, di uno startup village che ha come obiettivo quello di far conoscere e premiare le migliori startup del settore e a garanzia dell’alto livello della manifestazione si deve sottolineare che c’è lo zampino di Wellcare che è, per l’appunto, l’agenzia di marketing e comunicazione che si occupa proprio del settore in questione. E’ stata proprio la Wellcare a selezionare le startup che prenderanno parte alla edizione 2015 di questa manifestazione e tra queste non poteva mancare il fiore all’occhiello di Ariaperta e di Giuseppe Piro: FarmaciaRisponde.it. Del resto, la piattaforma in questione sta trovando sempre più riscontri sul web, così come tutti gli altri blog e siti gestiti da Ariaperta. Il sito si presenta come la più grande piattaforma di Engagement dolce e gentile delle farmacie verso l’utente e questo racchiude quella che è la filosofia stessa del progetto. L’idea, brillante, nasce dall’esigenza di evitare di fare il giro delle farmacie quando si cerca un determinato prodotto o quando si vuole evitare l’imbarazzo di chiedere qualcosa al farmacista. Per cancellare definitivamente perdite di tempo e imbarazzi di vario tipo, FarmaciaRisponde.it permette agli utenti di digitare una domanda e di trovare la farmacia più vicina al luogo in cui si trova nella quale reperire quello che si cerca. Il progetto ha grandi mire e si vuole riuscire a coinvolgere tutte le farmacie presenti sul territorio italiano, in modo da rendere possibile una copertura totale del servizio. Si incomincia da quelle che sono già in qualche modo presenti in rete, per poi coinvolgere anche le altre facendo compiere loro questo grande passo verso la modernizzazione. Inoltre, il progetto prevede anche la nascita di blog tematici tenuti direttamente dai farmacisti che, in questo modo, decideranno di mettere le loro conoscenze a servzio degli utenti. Come si nota, quindi, questa startup punta a creare un rapporto immediato e privilegiato tra farmacista, utente finale e anche brand farmaceutici. Farmacie e brand potranno farsi conoscere e l’utente alla ricerca di un determinato prodotto perderà meno tempo per trovare quello di cui ha bisogno. Dopo aver digitato la domanda e individuato la farmacia più vicina che può offrire il prodotto che si cerca, infatti, il farmacista viene informato in modo che all’arrivo del cliente sappia già cosa dare e cosa fare. Zero attese, zero imbarazzo e zero perdite di tempo. In un evento che si prefigge di rendere attuale il futuro, una startup come FarmaciaRisponde.it non poteva non essere presente. Si tratta di una vera e propria innovazione che ha tutte le carte in regola per prendere sempre più piede in Italia.