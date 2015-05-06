Cerriana SPA: installazione ed assistenza di hardware e software

Cerriana SPA è una società che si opera nella progettazione, installazione ed assistenza di hardware e software per sistemi di rilevazione delle presenze e controllo degli accessi, basato sulle tecnologie come l’RFID, applicativi e biometria. Fortemente convinti delle potenzialità di questi strumenti, Cerriana lavora in Italia e in Europa, con oltre 4.000 installazioni. La società è stata fondata da Gabriele Cerriana nel 1939, zio e prozio dei titolari attuali, con il fine di commercializzare macchine da ufficio nell’ambito della provincia di Novara. Con il passare del tempo, la vendita dell’orologeria si consolida fino a diventare l’unica attività aziendale. Una scelta che ha comportato una estrema specializzazione sia il settore tecnico che quello commerciale. Nel 1970, con la guida di Cerriana Renato, l’azienda cambia sede e amplia la propria operatività prima alle province di NO-VC-PV e successivamente nelle regioni del Piemonte e Lombardia. Nel 1986 la Cerriana cambia nuovamente sede e si trasforma in Srl. Nel 1992 entra in azienda il Rag. Cerriana Giovanni, programmatore ed esperto informatico, che assume la direzione commerciale della società, la quale compie il salto di qualità sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista del territorio. Oltre agli orologi tradizionali, si vendono anche sofisticatissimi sistemi per controllare gli accessi, le presenze, e monitorare l’avanzamento della produzione. Il territorio nel frattempo diventa l’intera Europa. Anche il 2003 rappresenta un anno storico per la società: viene infatti inaugurata l’attuale sede, con l’obiettivo di garantire maggiori spazi per l’area commerciale e tecnica, ai laboratori di test, un magazzino costantemente fornito per le pronte consegne e una sala riunione multimediale. Questo è il pianeta di Cerriana , una nuova della concezione del “TEMPO” che migliora la qualità del lavoro. Su questa filosofia si basa la ricerca costante, in collaborazione con aziende altrettanto motivate che condividono con noi il progetto di migliorare sempre di più.