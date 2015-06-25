3 buoni motivi per aprire un sito web

Hai un’attività commerciale? Sei un’impresa, un libero professionista, un artigiano? Allora questo articolo è di tuo interesse: scoprirai perché non puoi più esimerti dall’avere un sito web professionale e quali sono le principali caratteristiche per renderlo uno strumento efficace di business. Il primo motivo per cui dovresti avere un sito viene fornito direttamente dai dati del rapporto Audiweb di aprile 2015, secondo cui il pubblico digitale che usufruisce di Internet è pari a 29,2 milioni di utenti unici per un tempo totale mensile di oltre 43 ore. Il peso del Mobile rispetto al tempo totale speso online è pari al 62% per gli uomini e al 72% per le donne (fonte: Audiweb, Audiweb pubblica i dati della total digital audience del mese di aprile 2015, audience composta da individui dai 2 ai 74 anni, tranne per il Mobile che considera una fascia di età dai 18 ai 74 anni). Pertanto non avere un sito web significherebbe non raggiungere la quasi totalità degli utenti, dei potenziali consumatori/clienti: non ci si può più permettere di non avere un sito web. Il secondo motivo è da collegare all’identità stessa della tua attività: come puoi, se non tramite un sito creato professionalmente ed accuratamente, far conoscere te stesso, la tua realtà, i tuoi servizi, i tuoi prodotti al mondo? Ed essere sicuro di presenziare la rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Il Sito web è il tuo biglietto da visita, la carta d’identità grazie alla quale puoi veicolare la tua mission e i tuoi valori aziendali. Ultimo motivo per aprire un sito web, ma di certo non per importanza, è il business. Ogni azienda, piccola o grande che sia, è nata per fare business, ottenere vendite, incrementare il fatturato, promuovere le aree di attività. Il sito web (istituzionale, blog, e-commerce) consente di instaurare rapporti con partner e fornitori, trovare nuovi clienti, fidelizzare quelli esistenti in una perfetta ottica di business.

Come creare un sito web professionale? Con WebSite X5!

WebSite X5 consente di realizzare siti web professionali in totale autonomia. Non hai capacità grafiche e di programmazione? Nessun problema, il software è pensato per chi, come te, vuole ottimizzare tempi e costi pur mantenendo un elevato standard di qualità e rispettando le caratteristiche fondamentali di ogni sito web.Online l’aspetto grafico è fondamentale. 30 secondi sono sufficienti perché l’utente, già solo dai colori e dal layout, si faccia un’idea di te e di cosa fai e decida se proseguire o abbandonare la navigazione nel tuo sito. Ecco perché WebSite X5 ti mette a disposizione ben 1.500 modelli grafici predefiniti tra cui puoi scegliere quello più adatto a te e, in più, ti offre la possibilità di creare ex novo un modello del tutto originale.Se la grafica è la regina, il contenuto è il re. WebSite X5 ti consente di inserire nelle tue pagine qualsiasi tipo di contenuto: testi e tabelle, gallerie immagini e video, form e-mail, plugin Social Media, mappe, cataloghi prodotti, ecc. In questo modo puoi creare pagine ricche e complete che poi potrai organizzare in livelli in modo da creare percorsi di navigazioni facili da seguire per l’utente.Anche la ricerca Audiweb conferma l’utilizzo di Internet da Mobile: sempre più si usufruisce della rete mediante tablet e smartphone. I siti creati con WebSite X5 sono navigabili non solo da Pc, ma anche da Mobile: tutto continua a funzionare correttamente e sono supportate le gesture Touch.Gli utenti amano interagire, parlare con l’azienda, curiosare tra i profili Social attivi. Con WebSite X5 puoi inserire plugin e box Social Media sul tuo sito web, in modo tale che i visitatori possano poi condividerlo sui loro account.Ottimizzare le pagine del tuo sito web è il punto di partenza per essere visibile suo motori di ricerca. Web Site X5 ti accompagna, passo dopo passo, ad una corretta ottimizzazione delle pagine.