Xiaomi vende più smartphone di Huawei

Che il mercato degli smartphone fosse destinato a mutare era una cosa certa, soprattutto da quando persino Apple ha cominciato a perdere i primi colpi, mettendo a segno i primi risultati negativi dopo oltre un decennio di imperio assoluto.

Ma che si potesse assistere a un sorpasso del genere, in così poco tempo, in pochi lo avevano previsto: Xiaomi, per la prima volta in assoluto, ha scalzato Huawei dalla terza posizione come vendite di smartphone.

A dirlo sono i dati di vendita pubblicati da Strategy Analytics, con un calo progressivo registrato dallo scorso autunno fino ad inizio anno. Prima 22.2 milioni di unità ad ottobre, poi 19.6 a novembre, 14.2 a dicembre, 12.2 milioni a gennaio ed infine soltanto 5.5 a febbraio.

Dal canto suo, Xiaomi ha continuato incessantemente ad aumentare le sue vendite e così ha superato la storica rivale, per quanto soltanto di 500.000 unità.

In cima alla classifica rimane sempre Samsung (18,2M), capace di far registrare più spedizioni di Apple (2°- 10,2M) e Xiaomi messe insieme.

foto@Wikipedia