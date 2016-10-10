Home Smartphone e Tablet Nuovo Xiaomi: in metallo, Redmi o Mi5C? Tutti i rumors

Nuovo Xiaomi: in metallo, Redmi o Mi5C? Tutti i rumors

di Redazione 10/10/2016

Xiaomi ha appena lanciato i suoi nuovi Mi5S e Mi5S Plus che già in rete i rumors sul nuovo smartphone in arrivo si sprecano. Non solo le voci ma anche le foto che spuntano sul web, contribuiscono ad alimentare la curiosità sul nuovo dispositivo di Xiaomi. In ogni caso tutti concordano che il prossimo dispositivo del colosso cinese potrebbe essere uno dei migliori Android in circolazione oggi. Molti, dalle foto apparse prima su Weibo - il Twitter cinese - e poi su Anzhuo.cn, sono convinti che si tratti di un Redmi dotato di processore MediaTek Helio P20. Per molti altri invece Xiaomi proseguirebbe la serie con lo smartphone Mi5C. In ogni caso una cosa sembra essere certa: il corpo in metallo. Per il resto le foto lasciano un processore octa-core con velocità di clock fino a 2,2 GHz, 3 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna. L’interfaccia MIUI 8 di Xiaomi è basata su Android 6.0.1 Marshmallow. Quanto costerà? Anche qui le voci sono tante. Chi ha pubblicato la foto su Weibo è certo che costerà quanto lo Xiaomi Mi5S, che in Cina è venduto a 1.999 yuan, circa 267 euro. Se fosse vero il prezzo, per le prestazioni che dovrebbe avere questo nuovo device, sarebbe davvero uno dei più bassi sul mercato. Ma anche, per il momento, sembra di giocare numeri al lotto. Per saperne di più, e soprattutto per avere notizie certe, bisogna munirsi di pazienza e aspettare le dichiarazioni ufficiali di Xiaomi.

