Xbox Live ora si chiama Xbox Network

La Microsoft cambia il nome della community da Xbox Live a Xbox Network

Xbox Live è stato introdotto in concomitanza con il rilascio della console originale nel 2002 e sembra che sia ora di dire addio a "Live".

Microsoft rinominerà il servizio online in Rete e al momento non sembrano esserci cambiamenti importanti. Secondo Microsoft, questo viene fatto per differenziare il servizio online con l'abbonamento Xbox Live Gold. Più specificamente, un rappresentante Microsoft ha riferito:

"Xbox Network" si riferisce al servizio online Xbox sottostante, aggiornato nel Contratto di servizi Microsoft. L'aggiornamento da "Xbox Live" a "Network Xbox" ha lo scopo di distinguere il servizio sottostante dagli abbonamenti Xbox Live Gold".

Microsoft ha ancora in programma di mescolare le carte per Xbox Live Gold. Tra le altre cose, la società dovrebbe eliminare i requisiti di abbonamento per giocare a giochi gratuiti come Fortnite online, ma al momento non si sa quando ciò accadrà.

Qualcosa che non vedremo ancora per un po 'è l'aumento del prezzo degli abbonamenti Live Gold, poiché questo è andato dritto ai fander quando Microsoft ne ha parlato l'ultima volta.