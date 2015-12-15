Wireless LAN per le aziende: i pregi di Smart WLAN

Tra le varie soluzioni wireless LAN a disposizione delle aziende, Smart WLAN è in grado di offrire molti vantaggi sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista economico. Si tratta di un sistema offerto da ZoneFlex, la principale linea di prodotti wireless di Ruckus per interni ed esterni, che garantisce un controllo centrale corredato da un supporto per tecnologia di antenne adattive. In pratica, un sistema che, pur nella sua semplicità, presenta una vasta varietà di caratteristiche, che sono state pensate e sviluppate per le realtà aziendali che hanno bisogno di un sistema Wi-Fi affidabile, facile da utilizzare ma soprattutto estensibile. Come è possibile? Attraverso l'integrazione tra la tecnologia wireless meshing, gli array di antenne intelligenti e le funzionalità di sicurezza avanzate tipiche del marchio. Questo sistema wireless LAN per le aziende è in grado di assicurare prestazioni ottimali e, soprattutto, prevedibili, indispensabili per il supporto delle applicazioni più impegnative. Il tutto si basa su una serie di avanzamenti tecnologici brevettati, come la configurazione automatica dei dispositivi degli utenti, la selezione predittiva del canale, il controllo RF adattivo, la sicurezza Wi-Fi dinamica e il meshing solido e auto-ottimizzante. Tra i numerosi vantaggi messi a disposizione da tale soluzione wireless LAN per le aziende vale la pena di notare la presenza della tecnologia Smart Mesh Networkin, la quale usufruisce delle tecnologie brevettate da Ruckys routing RF avanzato e Smart Wi-Fi allo scopo di dare vita a connessioni sul lungo raggio trunk Wi-Fi, grazie alle quali non c'è più bisogno di cablare Ethernet a tutti gli APs. Non solo: i segnali Wi-Fi, con il sistema di ZoneFlex, vengono indirizzati così da superare le interferenze; il risultato è che, anche sulle portate più ampie, vengono offerte performance prevedibili, e in più i punti morti vengono eliminati. Ciò comporta un aumento delle prestazioni fino al 300% per la rete Wi-Fi.