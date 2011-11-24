Home News Wii U potrebbe supportare due tablet controller

Wii U potrebbe supportare due tablet controller

di Redazione 24/11/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un anonimo sviluppatore ha trovato delle prove sul fatto che Nintendo stia preparando la sua prossima console Wii U per supportare due tablet controller touch screen al posto di uno solo. Secondo quanto detto dallo sviluppatore che ha parlato in via anonima, egli ha trovato numerosi indizi sul code base di Wii U che suggerisce due supporti touchscreen. Durante l'ultimo E3 del mese di giugno, venne alla luce che la console Wii U avrebbe supportato uno controller touchscreen che avrebbe combinato le funzioni di un tablet con l'originale set di joysticj, pulsati e giroscopi di Wii. Lo sviluppatore ha dichiarato che Nintendo ha risolto la maggior parte dei problemi tecnici che comporta l'utilizzo di due tablet controller. Egli ha aggiunto che c'era poca speranza di innalzare il numero a quattro. Nintendo ora si rende conto che è assolutamente necessario il supporto di due tablet. Anche se va a scapito della potenza di calcolo, lo sviluppatore anonimo ha dichiarato che c'è solo bisogno di lavoro e poi gli sviluppatori potranno usufruirne. Egli ha anche sottolineato due questioni sul faccia facca degli sviluppatori con Wii U: Ram e velocità del processore, che devono ancora essere definite da Nintendo per la console. La mancanza di certezza sulle specifiche hardware va a spiegate la frustrazione degli sviluppatori riguardo il kit di sviluppo di Wii U. Altri sviluppaori hanno dichiarato i primi kit economici e rotti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp