WhatsApp lavora per offrire tantissime funzionalità extra

Con lo sviluppo tecnologico attuale e l’emergere di nuovi siti e applicazioni social, le piattaforme di messaggistica competono tra loro in molte funzionalità che sono diventate un elemento importante per attirare più utenti.

Anche WhatsApp sta lavorando per fornire funzionalità più importanti sulla sua applicazione, ecco perchè il mese scorso ha fornito agli utenti la funzione per riprodurre registrazioni audio durante l’utilizzo dell’applicazione, senza la necessità di partecipare alla conversazione originale.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano su Internet, questa funzionalità è stata fornita anche sul desktop, ed è la migliore finora, perché rende più facile per gli utenti ascoltare le conversazioni registrate durante la navigazione nell’applicazione.

Le indiscrezioni hanno indicato che è disponibile una versione per Windows, che è attualmente in fase di test, e sarà presto disponibile su tutti i sistemi, inclusi Mac e Linux.

Ma questa funzionalità non è stata l’unica che WhatsApp ha fornito all’interno di WhatsApp Web o per desktop di recente, altra novità infatti, è la funzione di creazione di adesivi, che ha guadagnato grande popolarità tra gli utenti, attraverso la quale è possibile creare adesivi in ​​modo molto professionale.

L’azienda ha anche introdotto altre funzionalità all’interno della sua applicazione per smartphone e sta ora lavorando allo sviluppo dell’interfaccia utente per le videochiamate anche all’interno del sistema operativo iPhone, il tutto dovrebbe essere lanciato a breve.

Si prevede che l’azienda fornirà nei prossimi giorni la funzionalità dei simboli interattivi con le conversazioni, attraverso le quali l’utente potrà interagire automaticamente con i messaggi.

Queste nuove funzionalità arrivano alla luce della grande concorrenza con i principali siti di social networking noti, oltre all’emergere di nuovi siti e applicazioni simili che funzionano allo stesso modo di WhatsApp.