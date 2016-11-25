Loading...

Volkswagen, la rinnovata e-Golf al Los Angeles Auto Show

25/11/2016

Il produttore tedesco Volkswagen ha presentato al Los Angeles Auto Show la sua rinnovata auto elettrica e-Golf. Al Salone Californiano di Los Angeles, Volkswagen ha deciso di presentare in anteprima mondiale la versione rinnovata, e notevolmente migliorata, della vettura che adesso ha un'autonomia addirittura di 300 chilometri. Si tratta cioè di una percorrenza doppia rispetto alla versione precedente, secondo i parametri di riferimento del ciclo New European Driving Cycle. Inoltre, la nuova e-Golf sviluppa una maggiore potenza ed è accessoriata in maniera più completa. Nella versione per l'anno 2017 la vettura è equipaggiata con una nuovissima batteria agli ioni di litio che sviluppa 35,8 KWh rispetto ai 24,2 Kwh precedenti. Col sistema di ricarica rapido da 40 Kwh, per l'80% ci si impiega solo un'ora. Il motore elettrico conta poi su una performance migliore: 100 Kwh rispetto ai precedenti 85. La coppia aumenta da 270 a 290 Nm. Grosso modo il consumo resta però invariato, e cioè circa 12,7 Kwh ogni 100 chilometri percorsi. La velocità massima sale dai 140 ai 150 chilometri orari. Sulla vettura nuova è installato un nuovo touch screen di tipo capacitivo da 9,2 pollici per comandare le funzioni del sistema. Insomma, una Golf tutta da vedere e tutta da comprare.
