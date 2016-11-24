Facebook, un colosso non solo social

Una delle rivelazioni dell’ultimo decennio digitale è senza dubbio Facebook. La società di Mark Zuckerberg, nata in ambito universitario negli Stati Uniti e poi riportata in tutto il mondo, dà anche la possibilità agli investitori di acquistare azioni, giocando sul valore e sull’andamento della società in Borsa. Facebook è quindi una certezza, non solo per tenersi in contatto con gli amici, per pubblicare foto e video e per condividere i propri stati d’animo, ma anche in ambito finanziario. Dati alla mano, il più noto social network sta producendo enormi guadagni a chi investe una parte dei propri risparmi nella casa di Cambridge. La parabola di Facebook non è però certamente in calo: basti pensare alla crescita in settori fino a pochi anni fa impensabili, all’invasione di over 40 sul social network, e alla nascita di prodotti sempre nuovi destinati alle aziende, per non parlare di acquisizioni importanti, come quella di Whatsapp. Il successo della società nata dalla mente di Zuckerberg è sottolineato anche dal valore delle azioni, cresciuto tre volte nel corso degli ultimi anni nonostante la crisi, come si legge sul blog economico Eotrading.com. Il picco più alto è stato registrato nel 2013, ma l’investimento resta interessante a tutti i livelli di trading online, dai principianti fino ai trader più esperti. Il valore globale di Facebook lo paragona infatti ad una moderna Eldorado: 250 miliardi di dollari, con un incremento di patrimonio di 246 miliardi rispetto all’ingresso ufficiale nella Borsa internazionale, datato 8 maggio 2012. Facebook ha anche superato il grande scetticismo di Wall Street a fronte dell’acquisizione di Whatsapp, ma i 20 miliardi di dollari spesi per l’acquisizione dei 450 milioni di utenti della nota applicazione di messaggistica istantanea sono stati uno degli investimenti più riusciti dell’era moderna. L’elenco dei vantaggi relativi ad un possibile investimento nelle azioni di Facebook potrebbe essere potenzialmente infinito. Un risparmiatore potrebbe diventare potenziale azionista del più grande e potente social network al mondo in due modi: acquistando i CFD o le azioni binarie. La prima è l’opzione più indicata, e consiste nell’acquistare contratti che hanno la funzione di replicare il prezzo dei titoli dell’azienda americana. Con questa opzione, l’utente può acquistare e vendere contratti all’interno di differenti orizzonti temporali, che siano a breve o a medio-lungo termine. I CFD sono acquistabili senza pagare commissioni aggiuntive, né tanto meno costi di registrazione, e sono la soluzione ideale sia per gli utenti che sul web sono orientati a posizioni “intraday”, ossia a quella tipologia di trading che prevede acquisti e cessioni nell’arco di 24 ore, sia a quegli investitori che amano meno il rischio e preferiscono valutare i vantaggi su un periodo più lungo. Non è da sottovalutare anche la chance fornita dalle opzioni binarie. È una soluzione che però è maggiormente indicata per coloro che investono su periodi brevi e che sono abituati a ragionare con guadagni immediati. Basteranno anche alcuni minuti per valutare il rendimento dell’opzione, ed eventualmente per incassare sfruttando le intuizioni sull’aumento o sul calo di valore. Le azioni binarie partono da una base d’acquisto di 60 secondi e assicurano, a fronte di ottime intuizioni, un discreto margine di guadagno.