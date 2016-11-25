Home Hardware Electronic Arts cambia strategia: VG prima su PC di fascia alta

di Redazione 25/11/2016

Blake Jorgensen, Direttore Finanziario di Electronic Arts, ha svelato il cambio di strategia dell’azienda: i videogiochi sono sviluppati prima per PC di fascia alta e poi si creano i porting per console. E’ la fine dell’era delle console? E’ presto per dirlo ma la strategia annunciata da Jorgense a San Francisco durante la UBS Global Technology Conference, è un segno che nel mercato dei videogiochi molte cose cambieranno nel prossimo futuro. Fino a oggi eravamo convinti che le Software House sviluppano i propri titoli prima su console, poi creano il porting per PC e, a dirla tutta, sovente anche con risultati non molto lusinghieri. Una convinzione sbagliata la nostra, a quanto pare, perché EA già da qualche tempo ha cambiato le carte in tavola: la software house statunitense sviluppa i suoi titoli avendo come base PC di fascia alta, e successivamente riducono i dettagli grafici per aumentare la compatibilità del videogioco con altri dispositivi di fascia più bassa, ossia le console. Probabilmente è per questo che i suoi giochi sul PC girano molto meglio di altri. Basti pensare a videogame Titanfall 2 e Battlefield 1, per esempio, che su PC mostrano prestazioni, impatto visivo e frame-rate di gran lunga migliori rispetto a quanto è possibile osservare sulle console di Sony o di Microsoft.

