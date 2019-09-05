Vodafone prova a stupire con la Giga Family

Negli ultimi mesi tutti gli operatori di telefonia nazionali sono finiti nell’occhio del ciclone e il perché è presto detto: prima la fatturazione a 28 giorni, costringendo gli utenti a pagare ben 13 mensilità all’anno, poi continue rimodulazioni sempre al rialzo.

In pratica, dopo un periodo caratterizzato dal risparmio conseguenze all’ingresso sul mercato di Iliad, tutti gli operatori hanno allineato le loro tariffe al rialzo, scontentando e non poco tutta la clientela.

Tanti hanno deciso di migrare verso altri operatori, e proprio Vodafone, che tantissimi utenti ha perso, ha ora deciso di stupire con una nuova soluzione.

E' infatti in arrivo Giga Family: in un'unica soluzione i clienti del marchio potranno avere a disposizione la Giga NetworkTM di Vodafone, Fibra e 5G, fino a 100 Giga in regalo ogni mese e un ampio ventaglio di vantaggi e servizi a prezzi dedicati.

La nuova soluzione Giga Family è disponibile per tutti i nuovi clienti Vodafone che attivano una qualsiasi offerta di rete fissa e mobile, ma anche per i già clienti che hanno una o entrambe queste offerte attive.

I clienti che attiveranno il programma potranno utilizzare tutti i servizi IoT V by Vodafone al prezzo esclusivo di 0,99 euro al mese per ognuno dei servizi attivati. I nuovi clienti riceveranno anche tre mesi del servizio Rete Sicura gratis.