Virtuemart: e-commerce con Joomla
di Redazione
01/05/2011
Virtuemart è un' estensione di Joomla per creare un negozio di e-commerce online. Per funzionare richiede una versione di Joomla (1.0 o 1.5) installata sul server.
Dettagli :
- IVA sui prodotti
- prezzi di spedizione
- corrieri di spedizione
- attributi e tipi di prodotti
- categorie di prodotti
- possibilità di effettuare gli acquisti in più valute
- gestione del pagamento (in sinergia con un processore di pagamento o altro metodo telematico )
- metodiche di pagamento molteplici
- gestione delle carte di credito accettate
- gestione dei clienti
- gestione degli ordini
- sconti sui prodotti e coupon
Download Joomla 1.0 : Qua
Download Joomla 1.5 : Qua
