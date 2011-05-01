Loading...

Virtuemart: e-commerce con Joomla

01/05/2011

Virtuemart è un' estensione di Joomla per creare un negozio di e-commerce online. Per funzionare richiede una versione di Joomla (1.0 o 1.5) installata sul server.
Dettagli :

  • IVA sui prodotti
  • prezzi di spedizione
  • corrieri di spedizione
  • attributi e tipi di prodotti
  • categorie di prodotti
  • possibilità di effettuare gli acquisti in più valute
  • gestione del pagamento (in sinergia con un processore di pagamento o altro metodo telematico )
  • metodiche di pagamento molteplici
  • gestione delle carte di credito accettate
  • gestione dei clienti
  • gestione degli ordini
  • sconti sui prodotti e coupon
Download : Qua
Download Joomla 1.0 : Qua
Download Joomla 1.5 : Qua

