Velocizzare Firefox

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2011

Uno dei trucchi per farlo è spostare la cache nella memoria ram, di maggiore velocità. Questo metodo funziona molto bene sui netbook o sui pc meno potenti, mentre è inutile nei più recenti.
Apriamo Firefox e digitiamo nella barra degli indirizzi about:config, ora cerchiamo in base a browser.cache e impostiamo il valore di browser.cache.disk.enable da true a false e quello di browser.cache.memory.enable da false a true.
L'ultimo passaggio da effettuare è definire la quantità di ram da utilizzare, aggiungiamo una nuova voce (click destro-> Nuovo->intero), nella finestra "Nome parametro" scriviamo browser.cache.memory.capacity e in"Valore intero" inseriamo il valore in Kb della memoria da riservare (se siamo indecisi settiamolo a -1, in questo modo il browser deciderà autonomamente).
