Velocizzare Firefox

L'ultimo passaggio da effettuare è definire la quantità di ram da utilizzare, aggiungiamo una nuova voce (click destro-> Nuovo->intero), nella finestra "Nome parametro" scriviamo browser.cache.memory.capacity e in"Valore intero" inseriamo il valore in Kb della memoria da riservare (se siamo indecisi settiamolo a -1, in questo modo il browser deciderà autonomamente).

Uno dei trucchi per farlo è spostare la cache nella memoria ram, di maggiore velocità. Questo metodo funziona molto bene sui netbook o sui pc meno potenti, mentre è inutile nei più recenti.Apriamo Firefox e digitiamo nella barra degli indirizzi, ora cerchiamo in base ae impostiamo il valore dida true a false e quello dida false a true.