Valutare sito web

di Redazione 22/05/2011

http://webinformazione.it è una fantastica risorsa per valutare quanto può valere un sito web. Basta collegarsi, inserire l' url e cliccare su Valore.

Si aprirà una pagina con molti dettagli tra cui locazione del server, velocità, parole chiave, visitatori, pagine viste e ovviamente valore.



