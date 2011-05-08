Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi WWE SmackDown! vs. RAW 2007

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
WWE SmackDown! vs. RAW 2007

WWE Legend

Bam Bam Bigelow: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Unforgiven

Hulk Hogan: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo WrestleMania

Bret Hart: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Survivor Series

Cactus Jack: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo SummerSlam

Dude Love: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo SummerSlam

Jerry "the King" Lawler: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo No Way Out

Mankind: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo SummerSlam

Mr. Perfect: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Backlash

Stone Cold Steve Austin: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Royal Rumble

Shane McMahon: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Armageddon

Tazz: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo No Way Out

The Anvil Jim Neidhart: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Survivor Series

The Rock: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo WrestleMania



Punti Esperienza illimitati e la nuova modalità GM

Vinci il trofeo GM of The Year

Costumi alternativi JBL Suit: Potrete comprarlo al negozio WWE per $ 5.000
Masked Kane: Potrete comprarlo al negozio WWE per $ 4.000
Triple H Suit: Potrete comprarlo al negozio WWE per $ 4.000

Jeff Hardy

Nel menù principale andare in opzione codici tenere premuti: L2 e R2 poi inserire triangolo, triangolo, quadrato, quadrato
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Test Drive Unlimited

Articolo Successivo

Trucchi Spiderman 2

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022