Trucchi WWE SmackDown! vs. RAW 2007
di Redazione
08/05/2011
WWE SmackDown! vs. RAW 2007
WWE Legend
Bam Bam Bigelow: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Unforgiven
Hulk Hogan: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo WrestleMania
Bret Hart: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Survivor Series
Cactus Jack: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo SummerSlam
Dude Love: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo SummerSlam
Jerry "the King" Lawler: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo No Way Out
Mankind: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo SummerSlam
Mr. Perfect: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Backlash
Stone Cold Steve Austin: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Royal Rumble
Shane McMahon: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Armageddon
Tazz: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo No Way Out
The Anvil Jim Neidhart: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo Survivor Series
The Rock: Per sbloccare il personaggio vincere il trofeo WrestleMania
Punti Esperienza illimitati e la nuova modalità GM
Vinci il trofeo GM of The Year
Costumi alternativi JBL Suit: Potrete comprarlo al negozio WWE per $ 5.000
Masked Kane: Potrete comprarlo al negozio WWE per $ 4.000
Triple H Suit: Potrete comprarlo al negozio WWE per $ 4.000
Jeff Hardy
Nel menù principale andare in opzione codici tenere premuti: L2 e R2 poi inserire triangolo, triangolo, quadrato, quadrato
Redazione