Trucchi NBA LIVE 06

Trucchi NBA LIVE 06

di Redazione 08/05/2011

Sblocca la squadra All Star del 1960

Ottieni tutte le medaglie d'oro nella prima serie della Superstar Challenge.



Sblocca la squadra All Star del 1970

Ottieni tutte le medaglie d'oro nella seconda serie della Superstar Challenge.



Sblocca la squadra All Star del 1980

Ottieni tutte le medaglie d'oro nella terza serie della Superstar Challenge.



Sblocca la squadra All Star del 1990

Ottieni tutte le medaglie d'oro nella quarta serie della Superstar Challenge.

