Trucchi NBA LIVE 06
di Redazione
08/05/2011
Sblocca la squadra All Star del 1960
Ottieni tutte le medaglie d'oro nella prima serie della Superstar Challenge.
Sblocca la squadra All Star del 1970
Ottieni tutte le medaglie d'oro nella seconda serie della Superstar Challenge.
Sblocca la squadra All Star del 1980
Ottieni tutte le medaglie d'oro nella terza serie della Superstar Challenge.
Sblocca la squadra All Star del 1990
Ottieni tutte le medaglie d'oro nella quarta serie della Superstar Challenge.
Redazione