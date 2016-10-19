Home News Trovastreaming, MyMovies.it lancia il suo nuovo servizio

di Redazione 19/10/2016

MyMovies.it ha lanciato il suo nuovo servizio Trovastreaming: trovare il film preferito al prezzo più basso, da oggi in poi sarà facilissimo. Riuscire ad avere il nostro film preferito, cercandolo affannosamente sulle piattaforme iTunes, Chili, Google Play, Wuaki, Infinity e RaiPlay, al prezzo migliore e in un click, è un sogno che si avvera. Trovastreaming, infatti, è il primo servizio di ricerca che mette anche a confronto i prezzi dei film disponibili sulle maggiori piattaforme digitali del mercato italiano. L’annuncio è stato fatto oggi, martedì 18 ottobre, a Roma durante la conferenza su adLIB!, il network dedicato alle nuove tecnologie. A comunicare la notizia è stato fondatore di MyMovies Gianluca Guzzo. Guzzo, spiegando il servizio ha detto: "Grazie a Trovastreaming, gli utenti alla ricerca di un nuovo film digitale da noleggiare o da acquistare non solo avranno la possibilità di confrontare rapidamente, su un solo sito, la maggior parte delle proposte in rete, ma potranno accedere a offerte speciali e sconti esclusivi, fino a 2 euro per lo streaming e il download di oltre 1000 titoli e codici valore fino a 4,99 euro". Anche Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV si è detto entusiasta del servizio. "Siamo lieti - ha detto il Segretario - del lancio di Trovastreaming, la nuova sezione del nostro associato MYmovies.it, dedicata all'offerta legale digitale. Iniziative come questa sono importanti per promuovere la conoscenza dell'offerta legale disponibile sul mercato italiano, favoriscono il consumo di prodotti audiovisivi online e aiutano a contrastare la pirateria su Internet". "Servizi similari - ha concluso - lanciati sui mercati esteri hanno incentivato la fruizione di contenuti legali e sostenuto la crescita dell'industria digitale di prodotti audiovisivi".

