Toshiba ecco l'hdd interno da 8TB per grafica e games
di Redazione
21/05/2016
Toshiba lancia il nuovo hard disk interno da 3,5 pollici per applicazioni potenti, legate soprattutto alla grafica ed ai videogames. "Toshiba Europe GmbH (TEG), Storage Peripherals Division annuncia l’ampliamento della famiglia X300, HDD premium da 3,5” a elevate prestazioni, con un modello da 8 TB, che risponde alle esigenze di performance e di data storage per utenti che usano applicazioni potenti, graphic designer e videogiocatori che vogliono maggiore capacità, velocità e affidabilità dalla propria workstation. Perfetto per workstation desktop, PC all-in-one, computer per il gaming e per le attività multimediali domestiche, l’ultimo arrivato nella famiglia X300 offre un’interfaccia SATA da 6.0 Gbit/s e integra funzionalità che migliorano le performance in tempo reale e la protezione dei dati. L’hard disk a elevate prestazioni X300 - 8 TB con una velocità di rotazione di 7200 rpm ha un buffer ad elevata capacità da 128MB ed è progettato con azionamento dual-stage per migliorare la precisione di posizionamento ed evitare gli effetti di allineamento head-track causati dalla vibrazione. Inoltre, il drive garantisce l’archiviazione Advanced Format (AF) e supporta il Native Command Queuing (NCQ). Il nuovo drive di Toshiba utilizza il Perpendicular Magnetic Recording (PMR), la tecnologia di registrazione Tunnel Magneto-Resistive (TMR) offre elevata densità, velocità e stabilità. La sicurezza dei dati è supportata dal sensore anti-shock interno che migliora la resistenza a urti e vibrazioni e la tecnologia ramp loading che protegge i dati mentre il drive è in funzione. L’hard disk a elevate prestazioni X300 - 8 TB sarà disponibile da giugno a 389,00 euro iva inclusa, con due anni di garanzia standard.
Dal back up e ripristino di file di grandi dimensioni al salvataggio di una partita mentre si gioca, o dall’editing di foto e video fino alla possibilità di lavorare contemporaneamente con più applicazioni, il drive garantisce che i dati vengano archiviati in modo rapido e sicuro e che siano accessibili velocemente quando necessario.
Un Gigabyte (1GB) è pari a 109 = 1,000,000,000 byte e un Terabyte (1TB) è pari a 1012 = 1,000,000,000,000 byte utilizzando potenze di 10. Il sistema operativo del computer, tuttavia, ha una capacità di archiviazione che utilizza 2 elevato a potenza per la definizione di 1GB= 230 = 1,073,741,824 byte e 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 byte e quindi mostra una minore capacità di archiviazione. La capacità di storage disponibile (inclusi gli esempi di vari file media) varierà in base alla grandezza del file, formato, impostazioni, software e sistema operativo e ad altri fattori.
Toshiba Storage Peripherals Division
Toshiba Europe GmbH Storage Division, con sede a Neuss in Germania, produce soluzioni di storage HDD e SSD e soluzioni flash per i consumatori e i rivenditori in tutta Europa. La sua attuale gamma di prodotti spazia dagli HDD esterni e interni alle soluzioni SSD, fino a schede di memoria, USB flash drive e a soluzioni di storage wireless. Da oltre 40 anni Toshiba sviluppa e produce soluzioni di storage utilizzate da tutti i principali brand IT e di elettronica di consumo. Per ulteriori informazioni visitare www.toshiba.it/hard-drives.
|Caratteristiche tecniche:
|Formato
|3,5 pollici
|Interfaccia
|SATA 6.0 Gbit/s
|Capacità
|8 TB
|Advanced Format (AF)
|si
|Compatibilità RoHS
|si
|Halogen Free
|si
|Prestazioni
|Velocità di rotazione
|7200 rpm
|Dimensione Buffer
|128 MB
|Latenza media
|4,17 ms
|Native Command Queing (NCQ)
|supportato
|Affidabilità
|Tasso di errore irreversibile
|1 per 10E14 bits read
|Gestione alimentazione
|Alimentazione
|5VDC (±5%) / 12VDC (±5%)
|Consumo - Lettura/Scrittura
|11.3 W
|Consumo – Stand by a bassa alimentazione
|6.0 W
|Ambiente
|Temperatura (operativo)
|5° - 55° C
|Temperatura (non operativo)
|-40° - 70° C
|Vibrazione (operativo)
|7.35 m/s2 {0.75 G} (5 - 300 Hz) 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 - 500 Hz)
|Vibrazione (non operativo)
|49 m/s2 {5 G} (5 - 500 Hz)
|Shock (operativo)
|686 m/s2 {70 G} (2 ms half sine)
|Shock (non operativo)
|2,940 m/s2 {300 G} (2 ms half sine)
|Misure
|Dimensioni
|147 (L) x 101,6 (W) x 26,1 (H) mm
|Peso
|770 gr max.
Redazione