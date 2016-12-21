TomTom Vio, il navigatore intelligente e colorato per lo scooter
TomTom Vio, il navigatore intelligente e anche fashion per lo scooter che funziona in sintonia con lo smartphone.
TomTom Vio, bello e smartVio di TomTom è smart ed ha un design reso ancora più accattivante dalla possibilità di vestirlo con cover coloratissime anche in tinta con i colori adottati dai vari modelli Vespa. Il design è minimalista ma proprio per questo è bello. La forma è rotonda e il diametro misura 8,8 centimetri. Vio pesa 104 grammi e ha uno spessore di solo 24 millimetri. Nella parte posteriore, nella parte alta, troviamo il tasto di accensione. Nello stesso lato, in basso mostra un piccolo sportello con tanto di guarnizione per chiudere la porta micro USB. Una soluzione, questa che garantisce l’impermeabilità IPX7, ossia VIO può restare 30 minuti in immersione a 1 metro di profondità senza che subisca danni.
TomTom Vio, hardware e funzionamentoVio sfoggia uno schermo capacitivo antiriflesso tondo il cui diametro misura circa 6 centimetri. Lo schermo, cosa molto importante per chi guida uno scooter, si può usare anche con i guanti. Per utilizzare il navigatore bisogna prima scaricare sul proprio smartphone l’app dedicata (disponibile per Android e iOs). Vio, infatti, non è un navigatore stand alone ma rimanda, attraverso la connessione Bluetooth, l’immagine dal proprio smartphone. Con l’app è possibile selezionare e scaricare la mappa dell’area di interesse. Ovviamente il fatto che Vio e smartphone lavorino in simbiosi, fa di questo dispositivo il più piccolo e leggero navigatore che esiste oggi sul mercato. Il vantaggio anche di questa soluzione, per un motociclista, sono innegabili. Anche rispetto all'utilizzo del solo telefono come navigatore, ci sono indubbi vantaggi. Il primo è che la batteria del telefono non è soggetta a un veloce consumo poiché il display resta spento. Inoltre, il cellulare può essere caricato nel vano porta oggetti, il quale, negli scooter di ultima generazione, è dotato di una comoda presa USB.
TomTom Vio, come si monta?Vio è smart anche nel montaggio che risulta facile e veloce: bisogna solo svitare e riavvitare due viti con la chiave a brugola che si trova nella confezione. Nel caso si renda necessario l’uso della staffa per la manopola del manubrio, si devono prima fissare supporto e staffa insieme e poi con una vite si deve serrare l’occhiello, il quale ultimo all’interno porta un gommino che serve tenerlo più stabile. E’ possibile poi regolare l’innesto a baionetta che si può inclinare per posizionare meglio lo schermo. A questo punto il Vio si mette nella posizione desiderata. Insomma, TomTom Vio è così pratico e semplice da montare e smontare che portarselo dietro quando si scende dallo scooter, diventa un gesto naturale come mettere sul cavalletto la moto.
TomTom Vio, comandi vocaliAnche la comunicazione con Vio diventa un’esperienza interessante. I comandi vocali, grazie al Caberg Bluetooth Just Speak S montato sul Ghost Carbon, reagiscono alla perfezione perché si sfrutta un’interazione a tre: con cellulare, Vio e kit vivavoce.
Vio, altre caratteristiche del navigatoreTomTom Vio segnala una chiamata in arrivo mostrando anche nome e foto di chi ci sta cercando sullo schermo. Inoltre, con questo navigatore si possono scegliere i percorsi desiderati chiedendo anche di evitare di uscire dalla città o le tratte a scorrimento veloce, se si utilizzano veicoli fino a 125 cc. Segnala tutor e autovelox, e, grazie allo smartphone, l’utente ha a disposizione anche molte funzionalità tipiche della casa olandese, come TomTom Traffic per ricevere, in tempo reale, informazioni utili a evitare ingorghi, lavori in corso e altro. Oviamente, registrati gli impedimenti, la funzione elabora un percorso alternativo. Il prezzo di TomTom Vio? 169 euro, decisamente poco per un dispositivo che apre la strada a una nuova idea di navigatore. Puoi usufruire dell'incredibile sconto: Tomtom Vio Navigatore per Scooter
