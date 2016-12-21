Home Guide Come guadagnare con le applicazioni?

Come guadagnare con le applicazioni?

di Redazione 21/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si può fare realmente? La risposta è si, ci sono diverse applicazioni che aiutano a fruttare soldi veri o che in alternativa offrono agli utenti premi di vario genere. Fondamentalmente basta scaricare le applicazioni e fare ciò che viene indicato. In questa guida vogliamo rivelarvi quali sono le applicazioni con cui si può intascare denaro o premi e come funzionano realmente. Lovby: è un'applicazione scaricabile su android ed apple, e si può guadagnare facendo le missioni e invitando amici. Bisogna connettere tutti i social e quindi in base allo score si avranno missioni e inerenti lovbies. Per missioni si intende like, condivisioni, compere, abbonamenti, domanda di preventivi etc. I lovbies si possono poi convertite in ricompense come ticket, buoni amazon, orologi, tv e molto altro ancora. AppBounty: questa è un applicazione con la quale è possibile guadagnare abbastanza rapidamente. Una volta scaricata dovrete registrarvi e successivamente potrete scaricare giochi e applicazioni varie, in modo da accumulare crediti convertibili chiaramente in premi. Foap: gli amanti della fotografia possono fare soldi facilmente mediante questa applicazione. Funziona così: si scattano fotografie e si pubblicano nell'applicazione. Se queste vengono votate ed ottengono un risultato sufficientemente alto le imprese possono incuriosirsi ed acquistarle. AppNana: L'utilizzo di quest'applicazione è abbastanza semplice ed intuitivo. Una volta scaricata, occorre registrarsi e successivamente si accumulano i cosiddetti nanas. Ogni giorno 400 nanas in regalo solo aprendo l'applicazione con possibilità di aumentarle invitando amici o scaricando applicazioni e giochi vari.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp