Comparasemplice ADSL offerte 2016 – 2017
22/12/2016
22/12/2016
ADSL offerte 2016 - 2017. Guida alle tariffeL'abbonamento ADSL permette di navigare in rete senza limiti di tempo e in modo veloce e sicuro. Il mercato offre tante tipologie di contratto differenti, adatte a ogni esigenza. In questo articolo ti diamo alcuni consigli su come scegliere la connessione internet giusta per te e ti mostriamo come trovare tutte le ADSL offerte 2016. Un buon metodo per scegliere la linea ADSL adatta alle proprie esigenze, senza rischiare di sbagliare, consiste nel prestare attenzione alle proprie abitudini di consumo e a quelle degli altri inquilini che usufruiranno del servizio. Ciò influenzerà la scelta del tipo di abbonamento da sottoscrivere. Se si passano molte ore su internet, sarà necessario optare per un contratto ADSL Flat che permette di navigare senza limiti di tempo e di velocità, pagando un canone fisso mensile. Questo tipo di abbonamento è l'ideale anche per chi ama guardare film e serie tv in streaming, in caso di famiglie numerose e se si ha la necessità di utilizzare internet per lavoro. Se invece si ha l'abitudine di trascorrere solo poche ore al giorno d'avanti al computer, si può scegliere una ADSL a consumo. Questo tipo di linea è pensata per chi non usa spesso la rete e non desidera pagare un canone fisso. In questo caso il costo dell'utenza è proporzionale al traffico dati utilizzato e può variare nel tempo. Un altro aspetto da considerare nella scelta della linea ADSL è la velocità. Per farlo bisognerà verificare la velocità in download e in upload degli abbonamenti offerti dai gestori telefonici. Questi indicatori sono espressi in Kbps o in Mbps, ovvero kilobyte o megabyte per secondo. La velocità di download indica il tempo che l'ADSL impiega per aprire i siti internet durante la navigazione e per scaricare contenuti. Al contrario i tempi di upload forniscono indicazioni sulla velocità di invio e caricamento di dati da un computer all'altro. I gestori telefonici offrono tante tipologie di abbonamenti ADSL con velocità differenti, adatte a ogni tipo di esigenza, sia per privati sia per le aziende. Tuttavia la velocità della linea può essere influenzata anche da altri aspetti, come la copertura ADSL della propria zona. Infatti può capitare che in alcune aree non siano presenti i cavi necessari per la trasmissione del segnale internet di alcuni provider. Per questo motivo, prima di scegliere un'offerta ADSL, è necessario controllare se la propria zona di residenza è coperta dalla linea internet. Se invece possiedi già una connessione e vuoi verificare la sua velocità, puoi effettuare un semplice Speed Test sul sito www.comparasemplice.it e ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno. ComparaSemplice.it è una piattaforma web che permette di confrontare tutte le offerte ADSL 2016 dei principali provider Internet, presenti in Italia. Un team di professionisti si occupa di aggiornare periodicamente tutte le informazioni relative agli abbonamenti ADSL, confrontandoli tra loro con imparzialità, per aiutarti a scegliere il migliore per te. Grazie al confronto dinamico tra le varie offerte, potrai risparmiare sulla bolletta del telefono e di Internet e ottenere un servizio soddisfacente. Per farlo, basta visitare il sito e utilizzare gli strumenti di comparazione disponibili. Troverai anche molte informazioni sul mondo delle connessioni in Italia e la loro diffusione territoriale, attraverso il servizio di verifica della copertura ADSL. Per una consulenza gratuita, si possono chiamare i numeri presenti nei contatti e ottenere supporto sia durante la scelta dell'abbonamento sia nella fase post-vendita.
ADSL offerte 2016: le migliori tra cui scegliereIl mercato offre tantissime offerte ADSL tra cui scegliere, fornite dai migliori provider in circolazione. Ecco una lista delle ADSL offerte 2016 più convenienti: - Le proposte di Fastweb ADSL veloce: l'azienda è specializzata nell'offrire servizi di telefonia e connessioni a banda larga. Propone ai suoi clienti l'abbonamento ADSL Jet che comprende Fibra ottica e linea Internet senza limiti a 30 €, al mese per chi si abbona entro natale 2016. Con questa offerta puoi navigare fino a 200 mega per tutto il tempo che vuoi. Inoltre sono incluse nel prezzo le chiamate gratuite verso la rete fissa nazionale, con pagamento del solo scatto alla risposta di 18 €cent, e le telefonate verso i cellulari in Italia al costo di 20 €cent di scatto alla risposta e 19€cent per ogni minuto di chiamata. Non finisce qui perché Fastweb ti offre ulteriori vantaggi con l'offerta SuperJet che include: connessione internet illimitata ad alta velocità e chiamate illimitate gratuite verso i telefoni fissi e mobili nazionali. Il costo in promozione è di 25 € al mese. - Le offerte ADSL di Telecom Italia (TIM): è uno dei principali operatori telefonici italiani e offre servizi di telefonia e internet in tutto il territorio nazionale. Tra le ADSL offerte 2016 di TIM abbiamo l'abbonamento Internet Senza Limiti che permette di usufruire della linea ADSL fino a 7 mega di velocità, pagando un canone fisso mensile di 25,90 €. Nell'offerta è inclusa la linea telefonica con chiamate a zero cent/min verso i telefoni fissi nazionali, con solo scatto alla risposta di 16,13 €cent. Inoltre viene data in omaggio 1 ora al mese di chiamate gratis verso telefoni fissi internazionali. Se invece vuoi navigare ad alta velocità, puoi optare per l'offerta Tim Smart Casa con connessione fino a 20 mega in download e 1 mega in upload. L'abbonamento prevede anche l'attivazione della linea telefonica, con chiamate gratis verso tutti i numeri di rete fissa e cellulari nazionali, al solo costo di 39,90 € al mese se sei già cliente TIM, mentre per i nuovi clienti il prezzo promozionale è di 29,90 €. - L'ADSL veloce di Tiscali: quest'azienda offre numerosi servizi telefonici e di connessione internet a prezzi concorrenziali. Propone l'abbonamento ADSL Premium, indicato per chi desidera attivare solo internet e non vuol usufruire di servizi aggiuntivi. La navigazione ha una velocità fino a 20 mega e il modem è incluso gratuitamente nel pacchetto. Il costo promozionale attualmente in corso è di soli 14,95 € al mese. Se invece vuoi un contratto che includa anche la linea telefonica, puoi optare per Tutto Incluso Full che comprende: internet illimitato fino a 20 mega, telefonate gratuite verso tutti i telefoni fissi e cellulari nazionali e un'ora al mese di chiamate gratuite verso i numeri esteri. Il costo è di 24,95 € mensili. - Abbonamenti ADSL Wind Infostrada: è uno dei gestori più amati in Italia, offre servizi sia per privati sia per clienti business. La sua offerta ADSL è Absolute e comprende sia la linea internet sia quella telefonica. Offre una velocità di navigazione fino a 20 mega in download e 1 mega in upload. Le chiamate sono gratuite e prevedono solo l'addebito dello scatto alla risposta di 18,15 €cent verso i numeri di rete fissa in Italia, Europa Occidentale, Canada e USA. Sono previste chiamate gratuite anche verso i cellulari nel solo territorio nazionale. Il costo dell'abbonamento è di 22,95 € ogni 4 settimane. Un'altra offerta è All Inclusive Unlimited che garantisce internet veloce fino a 20 mega, chiamate illimitate gratuite verso tutti i telefoni fissi e cellulari in Italia e 6 mesi gratuiti di Sky Online. Il prezzo è di 24,95 € per 4 settimane.
Redazione