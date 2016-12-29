Le migliori casse Bluetooth amplificate del 2016. Le casse Bluetooth nel 2016 sono andate alla grande. In commercio di questi diffusori ne esistono tantissimi. Certo, non si deve avere la presunzione di pensare che queste casse possano rivaleggiare con quelle grandi, classiche da impianto stereo ad alta fedeltà, tuttavia alcune di questa presentano delle caratteristiche decisamente buone, anche a livello sonoro, e una praticità d'uso non indifferente. Vediamo di individuare tre classi di diffusori Bluetooth: economica, media, premium. In ognuna di queste classi abbiamo cercato di individuare gli altoparlanti che più ci hanno convinto.

è una cassa portatile amplificata che costa molto poco ed è molto piccola. Possiede buone caratteristiche, è molto compatta e sta vendendo molto. Funziona via Bluetooth 3.0 al massimo entro 10 metri e gestisce pure le phone call. La batteria è ricaricabile e dura al massimo 4 ore. Il prezzo su Amazon è di 19,99 euro. Lesono casse che hanno un aspetto strano, con un'intelaiatura superiore che assomiglia a un mattone o qualcosa di simile. Sono relativamente economiche e impermeabili. Il suono è buono, sufficientemente fedele e la batteria garantisce 10 ore di autonomia. Il prezzo su Amazon è di 50,70 euro.La cassagarantisce un suono pulito e brillante. Ha un disegno molto particolare, che la fa assomigliare a un gioco per bambini, una specie di fungo. Pesa pochissimo, 91 grammi. La cassa non è però molto potente e assicura un raggio di una decina di metri. Su Amazon la troviamo a un prezzo bassissimo, 16,89 euro. Cassa. Se ne sono vendute moltissime nel 2016. Particolarmente utilizzata sule spiagge, anche perché vivace nell'aspetto e nei colori. E' piccola e discretamente leggera, ma abbastanza potente, erogando 3 watt di potenza. La fedeltà sonora è notevole. 4 ore di suono con la sua batteria paiono garantite. Offerta per il grande marchio JBL:Legià rappresentano un notevole salto di qualità. Vantano un ottimo livello di fedeltà e sono basate sul sistema 360 gradi. Sono disegnate appositamente per ambienti acquatici, mare o piscina che sia. Le riportano come impermeabili e riescono perfino a galleggiare sull'acqua. 10 ore di autonomia e raggio di azione di 40 metri per questo prodotto. Il prezzo su Amazon è di 99,99 euro. Poi abbiamo le, anche queste sono state casse molto vendute nel corso del 2016. Con la loro caratteristica forma cilindrica, sfoggiano un design dinamico e divertente. Si trovano in diversi colori e, essendo resistenti all'acqua, anche se non impermeabili, vanno anche queste molto bene per le spiagge. 10 ore di autonomia e 8 watt di potenza, per un suono veramente potente. Su Amazon costano 99,99 euro.Ecco i diffusori fra i migliori in commercio:. Sono casse di classe. Potenti, affidabili, impermeabili, diffondono il suono su 360 gradi e garantiscono ben 15 ore di autonomia. Sono compatibili USB e NFC. Il prezzo, ovviamente, è adeguato alla qualità: su Amazon 141,78 euro.Il nomegià dice tutto. Sono state le casse Bluetooth più vendute in Italia nel 2016. Anche queste sono potenti ed estremamente affidabili. La qualità del suono è fra le migliori. Posseggono un diffusore integrato per le chiamate telefoniche e istruzioni vocali per il pairing Bluetooth, cioè la procedura di collegamento con lo smartphone o altro device. Su Amazon le troviamo a 205, 98 euro.