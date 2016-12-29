Thin Fit per iPhone SE/5c/5s, le cover curate ed efficaci

La cover della serie Thin Fit per iPhone SE/5c/5s sono essenziali nel design ma molto efficaci.

L’importanza di una cover

Cover Thin Fit per iPhone SE/5c/5s

Cover Thin Fit, design

Cover Thin Fit, praticità

Cover Thin Fit, i materiali

Cover Thin Fit, la protezione

Certo che possiamo pure permetterci a volte di non proteggere il nostro cellulare, ma è un rischio. Sappiamo che prima o poi questi device cadono e sovente si rompono. La possibilità che un cellulare si rompa a fronte di una caduta e comunque di un urto più o meno violento, diminuisce in maniera esponenziale se abbiamo l'accortezza di proteggere il prodotto con una buona cover. A questo punto, se il cellulare cade dal quinto piano, sappiamo cosa succede; se cade dal tavolo, nella stragrande maggioranza dei casi e, ammesso che pure il cellulare sia strutturalmente adeguato, non succede niente. Per cui è ormai uso acquistare congiuntamente a uno smartphone o apparati simili, anche una cover. Ne esistono di tutti i tipi e per tutti i prodotti, ma sostanzialmente bisogna scegliere tenendo presente due fattori: un'estetica che non sia orribile e un buon livello di protezione dagli urti.Dimentichiamoci il fatto che siamo bravi e il cellulare non ci cadrà mai, perché questo ci porta, nel migliore dei casi, a spendere solo qualche decina di euro, nel peggiore qualche centinaio, la qual cosa non è mai consigliabile. Se poi il nostro smartphone è di particolare prestigio, come un iPhone SE/5c/5s, l'imperativo dell'acquisto della cover diventa categorico. Per questi prodotti riportati sopra, un'azienda attrezzata come la Spigen mette a disposizione varie soluzioni. Alcune di queste risultano in termini di ingombro decisamente essenziali, ma assolutamente gradevoli alla vista e strutturalmente ben pensate. Stiamo pensando alla serie Thin Fit, che assicura il minor ingombro possibile, unitamente ad una buona protezione, anche degli angoli. E' una sorta di vestito stretto, poco ingombrante, ma efficace ed esteticamente più che accettabile.Si tratta di un'estetica, come dicevamo, minimale; nondimeno è curata in ogni particolare. Il nuovo modello nero possiede un effetto satinato giusto in linea col design dell'iPhone. La cover fa vedere esattamente tutto quello che deve essere visto e utilizzato del cellulare, e protegge esattamente nei punti in cui il prodotto va protetto.Il sistema a incastro è estremamente pratico e l'operazione di levare la cover e rimetterla, comporta davvero pochi secondi. E se possiamo avere qualche piccola difficoltà o indecisione la prima volta che compiamo l'operazione, la seconda o la terza tutto andrà per il meglio. Lo schema riassuntivo presentato sul retro illustra d'altro canto molto bene l'operazione.I materiali di costruzione vanno oltre il tipico guscio di gomma. Nel rivestimento interno si è avuto cura di garantire una migliore adesione e un buon passaggio d'aria. I bordi stessi sono molto curati. Il bordo superiore della cover è abbastanza rialzato, per evitare graffi e altre abrasioni di sorta sullo schermo. Il materiale gommato garantisce poi un'ottima presa. Una volta afferrato in mano l'iPhone, è difficile che cada.La protezione non è di tipo integrale, perché il tasto di sblocco, il jack cuffie, la porta lightning e l'altoparlante restano completamente scoperti nella parte inferiore, tuttavia questo nel complesso non costituisce un grosso problema. La protezione è comunque di buon livello. In sostanza un buon prodotto, ben pensato e ben disegnato. Anche il rapporto qualità/prezzo risulta interessante.