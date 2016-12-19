Business Case Modì, la custodia per iPhone 7 Made in Italy
19/12/2016
E’ Made in Italy la custodia per iPhone 7 Business Case di Modì e si nota dalla raffinatezza del design e dalla qualità del materiale.
Business Case Modì, la custodia che fa la differenzaDi custodie per smartphone il mercato ne offre a iosa. Ma quante ce ne sono davvero di qualità? E quante possono incontrare davvero il gusto degli italiani, utenti notoriamente di bocca buona. Si chiama Modì - Modigliani leather design ed ha sede a Savignano sul Rubicone, nella provincia di Forlì-Cesena, la giovane azienda che propone prodotti di pelle, raffinati e di qualità. L’azienda produce borse, accessori, portafogli e altri prodotti di pelle di gran moda e ipertecnologici. Ecco perché le custodie Modì hanno una marcia in più: è il Made in Italy che fa la differenza. E la prova di quanto detto è la bellissima custodia Business Case dedicata al dispositivo Apple iPhone 7.
Modì Business Case, com’è fatta?Modì si caratterizza anche perché è possibile personalizzare il colore della pelle e le cuciture a seconda la richiesta dell’utente. Perciò la vostra custodia Business Case Modì, sarà unica e parlerà di voi. Anche se personalizzate, nelle custodie Modì si troveranno sempre: materiale di prima qualità, pelle di prima scelta, e una cura artigianale quasi maniacale nella lavorazione. Per quanto riguarda il modello, la Business Case Modì è del tipo custodia-fodera. L’interno è scamosciato è calza iPhone 7 come un guanto, così l’effetto fermo-antiscivolo è garantito. Ovviamente, per estrarre l’iPhone, c’è sempre a disposizione la tradizionale linguetta in stoffa da tirare. Nella parte inferiore ci sono due aperture che riproducono il design dello speaker e del microfono del telefono. Una soluzione estetica e molto funzionale poiché inserendo l’iPhone nella custodia, la qualità dell’audio e del volume rimane pressoché invariata. Sulla parte anteriore, invece, si trova una comoda tasca nella quale trovano posto biglietti, carte, documenti, e quant’altro si voglia tenere sempre a portata di mano.
Business Case, la bellezza della semplicitàLa custodia Business Case non ha effetti speciali da sfoggiare. E’ sobria ed elegante. In più la protezione, per questo tipo di custodia è massima. Sulle cuciture la pelle molto spessa perciò lo smartphone dagli urti accidentali è protetto. Ovviamente la stessa cosa non si può dire per le cadute rovinose, ma l’azienda non presenta questo accessorio come un prodotto che possa evitare al nostro iPhone di subire danni in questo caso. Ovviamente, calzando a pennello il dispositivo, non c’è spazio per utilizzare le cuffie. Per il resto è un prodotto che merita per la cura dei particolari e la bellezza del design. In più assolve bene il suo compito di proteggere il device da graffi, polvere e intemperie.
Business Case Modì, un bel regalo di NataleLa Business Case non è una custodia che può apprezzare chi ama le cover di plastica, glitterate, con foto o cartoni animati. Quella di Modì è un accessorio pregiato e discreto. Una custodia che è la prova di come un iPhone possa essere corredato da un accessorio di buon gusto di gran lunga migliore della cover ufficiale di Apple in silicone. La custodia Business Case Modì, perciò, è un oggetto da regalarsi o regalare a Natale avendo la certezza di donarsi, o donare a una persona cara, un accessorio elegante e di grande qualità. Il prezzo? Tutto sommato molto accessibile se si considerano il materiale e la cura del design: la custodia Business Case per iPhone 7 costa 34 euro, mentre quella per iPhone 7 Plus costa 37 euro. Per altre offerte relative ad altri modelli di custodie per il vostro iPhone 7 potete utilizzare il link seguente: iPhone 7 Custodia in TPU
