Cover iPhone 7 Plus, ecco la custodia glamour Inateck PC6001

Gli smartphone hanno spalancato la porta a un altro mercato: quello degli accessori. Tra quelli più richiesti, diventati quasi indispensabili, di sicuro c’è la cover dello smartphone. Non a caso il mondo delle custodie diventa sempre più ricco e variegato. Il mercato ne offre di tutte le forme e in qualsiasi materiale. Sempre più personalizzate e particolari, oggi è possibile anche abbinare la cover base al proprio look. Ce ne sono di glitterate, di mille colori, a forma di animali, in gomma o con il gruppo musicale preferito. Non solo, ma numerosi brand che hanno fatto anche sfilare le cover sulle passerelle. Lo hanno fatto Kenzo, Disquared2 e Moschino, il quale ultimo ha reso appetibile la sua linea Barbie mettendola in mano a star del calibro di Rihanna e Paris Hilton. Ma è possibile trovare una cover capace di protegger al meglio il nostro “caro” smartphone e al contempo essere un oggetto glamour? Certo, un esempio per tutti: Inateck PC6001 per iPhone 7 Plus.La nuova custodia PC6001 per iPhone 7 Plus prodotta dalla Inateck è davvero un prodotto interessante sotto tutti i punti di vista. La confezione della PC6001 è molto semplice: una scatola classica con immagine bianca della custodia. All’interno troviamo solo la cover e il manuale d’istruzione. La custodia PC6001 di Inateck è formata da parti: frame superiore, corpo centrale e frame inferiore. Dividere la cover in tre parti è una soluzione geniale perché in questo modo risulta molto più facile inserire ed estrarre lo smartphone. Per fare una delle due operazioni, infatti, basta togliere i due frame che, a operazione finita, si possono agevolmente collegare in alto e in basso.La cover riveste perfettamente l’iPhone 7 Plus e permette di utilizzare sia la fotocamera sia tutti i tasti hardware. La custodia PC6001, infatti, mostra tre fori in prossimità della fotocamera posteriore: uno per le due fotocamere, uno per il microfono, il terzo per il flash. Un altro foro lo troviamo vicino al logo Apple, così da averlo sempre in mostra. I tasti volume e il tasto sleep che si trovano sui bordi, anche se coperti, si utilizzano con estrema facilità. Per accedere al tasto della vibrazione, invece, c’è un altro foro. Il frame inferiore, che si può staccare in qualsiasi momento, integra il foro per il connettore Litghtning e i vari fori in prossimità dello speaker e del microfono in basso.La cover è realizzata in PC (Policarbonato), un materiale che oltre a essere molto resistente e confortevole, al tatto, dà la sensazione di essere molto simile a quello dell’iPhone. La protezione è assicurata contro graffi, urti e cadute accidentali. I bordi della cover sono rinforzati e giacché l’adesione all’iPhone 7 Plus è perfetta, tra il case e il dispositivo non si accumula polvere. Inateck PC6001 costa solo 9,99 euro ed è disponibile nei colori rosa, nero e oro, è possibile usufruire dell'incredibile