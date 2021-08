TikTok supera Facebook diventa la regina dei social

L’applicazione cinese TikTok è diventata la più scaricata su dispositivi mobili nel 2020 a livello globale. Questo secondo la fonte: “Nikkei Asia”.

TikTok ha infatti superato Facebook e molte altre applicazioni come WhatsApp, Instagram e Messenger che fanno capo al gruppo Zuckerberg.

Sempre secondo i media asiatici, anche Telegram occupa un buon posto in questa classifica. Sarebbe classificato in settima posizione in un contesto in cui lo studio si è svolto nel bel mezzo di una pandemia.

Va inoltre ricordato che TikTok detiene questo posto nonostante le pressioni a cui l’azienda che ha sviluppato l’applicazione, è stata sottoposta alle critiche dall’amministrazione Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti aveva dato all’azienda cinese la scelta di vendere l’applicazione ad un’azienda americana entro 45 giorni o di farla rimuovere dagli app store.

Ma la transazione non è mai avvenuta realmente. Il termine di 45 giorni è stato prorogato più volte. Negli ultimi mesi, TikTok, che continua a essere di proprietà di ByteDance, ha avuto 7 milioni di nuovi utenti negli Stati Uniti. “TikTok è diventata l’applicazione più scaricata in Europa, Sud America e Stati Uniti” , al culmine della pandemia relativa al nuovo coronavirus.