Spotify lancia playlist per i nostri animali domestici

Redazione

di Redazione

19/01/2020

Se avete animali domestici, vi sarete senza dubbio resi conto che anche loro hanno i loro personali gusti in fatto di musica. Basta osservare i loro comportamenti per rendersi conto se un determinato tipo di musica li rilassa, li mantiene attivi, li indispone o li infastidisce.

E una volta capito cosa gli piace, non è giusto che anche loro abbiano la propria playlist?

Certo, e ci ha pensato Spotify: il colosso della musica in streaming ha infatti   lanciato le playlist personalizzate per gli animali domestici.

La compagnia, prima al mondo nel mercato della musica in streaming, consente di creare una playlist per Fido e Micio, ma anche per l'iguana, il criceto o l'uccello.

Una volta selezionato l'animale, basta descriverne la personalità per ottenere una playlist con il suo nome, da usare per intrattenerlo - e tenerlo buono - quando il padrone è fuori casa.

Una decisione presa dopo i risultati di una ricerca condotta proprio dalla piattaforma:

infatti, il 67% degli italiani fa ascoltare la musica ai propri animali, mentre 8 intervistati su 10 credono che agli animali piaccia la musica e che sia di aiuto per alleviare lo stress, aumentare la loro felicità e tener loro compagnia.

Dal 15 gennaio basta quindi andare sulla piattaforma e si avrà a disposizione del proprio animale domestico una playlist formata da 30 brani.

foto@Flickr

