Sony rivela: Una console next-gen è necessaria

Negli ultimi anni, sia Sony che Microsoft si sono concentrati maggiormente su aggiornamenti di potenza incrementali legati alle loro console piuttosto che su salti generazionali completi e su nuove console completamente diverse.

Tutti ormai pensano, e sperano, che le prossime console Xbox e PlayStation non siano così lontane dal momento dell'annuncio alla commercializzazione negli store, ma oggi, per la prima volta, Sony ha riconosciuto il fatto che l'hardware della prossima PlayStation 5 andrà oltre la PS4 Pro.

"A questo punto, quello che posso dire è che è necessario avere un hardware di prossima generazione", ha detto il capo della Sony Kenichiro Yoshida in un'intervista al

Financial Times

.

esattamente questo nuovo hardware di prossima generazione?

Beh, non lo sappiamo per certo. Mentre molti hanno dato per scontato che questa affermazione significa che avremo l'onore di vedere ben presto la prossima Playstation 5 con nuovi giochi che non gireranno su console PS4, non sappiamo con certezza che non si tratti ad esempio di una PS4 Pro Pro o qualcosa di simile. Con il rilascio di PS4 Pro e Xbox One X, la definizione di hardware di gioco di "next-gen" è leggermente cambiata, quindi dovremo aspettare e vedere cosa rivelerà questo hardware di prossima generazione.

Per quanto riguarda il futuro hardware Xbox, all'E3 Microsoft ha affermato che "il nostro team hardware, lo stesso team che ha offerto prestazioni senza precedenti con Xbox One X, è profondamente impegnato nell'architettura delle prossime console Xbox, per le quali ci impegneremo ancora una volta come punto di riferimento dei giochi per console ". Questa affermazione ancora una volta non ha confermato la natura del nuovo hardware Xbox, ma ha portato molti ad ipotizzare che sia in arrivo una Xbox Two.