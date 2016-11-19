Home News Snapdragon 835, svelato il SoC di Qualcomm con Quick Charge 4

di Redazione 19/11/2016

E’ stato finalmente presentato il nuovo processore Qualcomm: arriva finalmente Snapdragon 835 con Quick Charge 4. La presentazione del nuovo SoC è stata fatta da Qualcomm allo Snapdragon Technology Summit che si è tenuto a New York. Era da tanto che si parlava di questo straordinario processore e finalmente è stato svelato. Lo Snapdragon 835, che andrà a sostituire i precedenti Snapdragon 820/821, è stato realizzato da Samsung con il processo produttivo FinFET a 10 nanometri. Stiamo parlando, in breve della nuova tecnologia di ricarica Quick Charge. Il colosso sudcoreano ha realizzato anche i processori Snapdragon 820/821 ma con tecnologia a 14 nanometri. La riduzione delle dimensioni dovrebbe consentire al SoC 835, maggiori prestazioni e consumi più ridotti. Samsung, infatti, spiega che con la tecnologia a 10 nanometri si può ottenere un aumento fino al 27% della performance e fino al 40% dell’autonomia. La novità di questo processore, però, è tutta racchiusa nel supporto per Quick Charge 4. I tempi di ricarica con questo supporto dovrebbero ridursi del 20% rispetto a quelli registrati con Quick Charge 3. Con cinque minuti di carica sono garantite cinque ore di autonomia e bastano meno di 15 minuti per avere una batteria carica al 50%. Quick Charge 4, inoltre, è capace anche di rilevare il tipo e la qualità del cavo USB Type-C. In questo modo offre la massima protezione durante il processo di carica attraverso la misurazione accurata di tensione, corrente e temperatura. Con Quick Charge 4, in poche parole, il pericolo di un eventuale surriscaldamento, con conseguente esplosione della batteria è del tutto scongiurato.

