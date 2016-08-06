Home News Smartphone OnePlus 3, vendite sospese

di Redazione 06/08/2016

L'azienda produttrice di smartphone OnePlus ha annunciato che a partire dal prossimo 9 agosto le vendite in Europa del nuovo modello OnePlus 3 saranno sospese fino al 12 settembre. La notizia arriva dopo l'enorme successo riscontrato dallo smartphone che ha ricevuto un volume di vendite nettamente superiore alle attese, ed è per questo che i vertici dell'azienda cinese hanno deciso di sospendere temporaneamente le vendite per guadagnare il tempo necessario a rifornire i magazzini. Con una nota stampa il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha dichiarato: "Stiamo lavorando sodo per garantire più disponibilità in magazzino alimentando le linee di produzione in modo da poter realizzare il nostro obiettivo di consegnare prodotti premium nelle mani di quante più persone possibili". Nel dettaglio la notizia riguarda Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna". "Con questa nota ho voluto dare ai consumatori un preavviso in tempi ragionevoli in modo che siano in grado di acquistare prima del tempo un OnePlus 3. Se stai cercando di acquistarlo e non puoi farlo prima dell'arresto delle vendite ti offriremo un servizio di notifica per le disponibilità in magazzino a cui puoi iscriverti con l'indirizzo e-mail in modo da sapere quando lo smartphone sarà di nuovo in magazzino", ha aggiunto Pei. Bisognerò dunque attendere all'incirca un mese per poter acquistare il nuovo OnePlus, tuttavia può essere ordinato tramite lo store ufficiale al prezzo di 399 euro ed è disponibile nelle colorazioni Graphite e Soft Gold, la prima versione è la più richiesta ed impiega circa 4 settimane per la spedizione, mentre la versione Soft Gold è pronta per la spedizione dopo circa 9 giorni.

